El circo naranja

Más se tardó Samuel García en definir sus ambiciones presidenciales que él mismo en desmontarlas: el sainete protagonizado por el ahora exaspirante naranja puso de manifiesto su nula capacidad de operación y de negociación política, su falta de preparación ante la que se suponía iba a ser la mayor aventura de su vida pública y la pobreza del equipo que lo rodea.

El no prever a sus acérrimos rivales del PRI-PAN, a los que no se ha cansado de denostar antes y durante su fallida solicitud de licencia y designación de gobernador interino, es verdaderamente de primero de primaria, y el no poner sus propios asuntos en orden de tal suerte que no le quedara más remedio que renunciar a la candidatura, hablan no sólo de impericia sino también del nivel de desorden administrativo en el que se encontraba y encuentra su gobierno.

De qué tamaño será la cola que arrastra Samuel García que se tuvo que tragar su propia lengua.

Mucho nos dice el sainete, también, del clima político que se vive en Nuevo León, estado que vive en la cruel ironía de ser uno de los más avanzados industrial, empresarial y tecnológicamente, pero que acumula gobiernos que pasan de la cleptocracia a lo bananero y de regreso. Quien lo dude no tiene más que recordar a Rodrigo Medina y a Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco.

Y digo esto porque si bien la maniobra de Samuel fue torpe, burda e ilegal, sus enemigos en el Congreso del estado no estaban preocupados por la Constitución y la ley tanto como lo estaban en frenar su naciente candidatura presidencial. ¿Adalides de la democracia y la legalidad? No precisamente.

Pero no está sólo Nuevo León si de desgracias se trata. Imagínense, queridos lectores, cómo estará de árido el panorama político electoral nacional que en apenas un par de semanas la fosfo candidatura de Samuel García y su esposa Mariana puso de cabeza a la carrera por la Presidencia, o al menos la competencia por el segundo lugar.

Carente de ideas y propuestas, armado sólo de una muy eficaz campaña (permanente, hay que decirlo) en redes sociales, la pareja de influencers se colocó a tiro de piedra de Xóchitl Gálvez y, de acuerdo a una encuesta publicada en este diario, la superaba ya en una pregunta crucial, la de “quién considera usted que tiene más posibilidades de ganar la Presidencia de la República”.

Toca ahora a Movimiento Ciudadano encontrar un reemplazo que sea capaz de inspirar a los votantes no con gracejadas y pasitos de baile, sino con ideas y propuestas.

El desencanto de los jóvenes con las opciones se reflejará en abstencionismo y la abrumadora ventaja de Claudia Sheinbaum en prácticamente todos los sondeos disminuirá también gradualmente el interés de muchos que sentirán que la contienda está ya definida.

Por el bien de la competencia y de la competitividad políticas, ojalá MC encuentre algún perfil que enriquezca el debate en vez de banalizarlo.

POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS

GGUERRA@GCYA.NET

@GABRIELGUERRAC

EEZ