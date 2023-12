Girl math emprendedor

¿Las mujeres tenemos una manera muy peculiar de hacer números? De eso habla la tendencia que en las últimas semanas se ha visto en redes sociales sobre el “girl math”, en la que por cierto, queda evidenciada la poca atención que a veces ponemos a tener orden y cuidado de nuestras finanzas.

Estos videos nos hablan de cómo las mujeres en ocasiones justificamos ciertos gastos para hacernos creer que al final estos fueron “gratis” o se obtuvo cierto “beneficio” por haber realizado esa compra.

Uno de los ejemplos que más me resonó (y risa me dio) es que el pagar con efectivo nos crea una sensación de que esa compra fue gratis, pues al no verlo descontado en ese instante de nuestra cuenta bancaria, se nos olvida que esos billetes y monedas también fueron resultado de nuestro trabajo del día a día.

Este contenido, que para ser sincera me parece muy chistoso y con el que la verdad me enganché, me puso a reflexionar como a nivel personal esto puede tener muchas consecuencias negativas pero, sobre todo, que como mujeres líderes de un negocio no hay cabida para darnos este lujo. Y que, desafortunadamente, pasa.

Algunos de estos Tik Toks los veo reflejados en situaciones que viven las emprendedoras y de los que en Victoria147 les ayudamos a ser conscientes y resolver. Por ejemplo, cuando no se tienen separadas las finanzas personales de las del negocio hace que no tengan claro el flujo de los recursos. Y muchas veces, todo pareciera ser gratis.

Incluso uno de los errores comunes que cometen las emprendedoras que van comenzando su negocio es creer que todo lo subsidiado por ellas es gratis. Por ejemplo, las que comienzan en su casa y no pagan una renta, o las que utilizan recursos propios como su auto o computadora y olvidan que estos son gastos que deberían incluir al momento de calcular sus precios y/o utilidades.

Tenemos que ponernos las pilas porque como CEO de una empresa no nos podemos permitir esto y por eso, es indispensable tener una planeación de año presupuestal, a la que muchas le huyen porque las pone a temblar, pero lograr una sana planeación financiera nos permitirá tomar decisiones mucho más pensadas y sin estrés.

La relación de las mujeres con los números y las finanzas tiene que redefinirse. No le tengamos miedo a aquello que no nos enseñaron y nos hace sentir incómodas, pero que podemos aprender y nos llevará a ser más estratégicas y dirigir nuestros negocios desde lo que los números nos dicen. Ellos nunca nos mienten.

POR ANA CECILIA PÉREZ CRISTO

@VICTORIA147ORG

