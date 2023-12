2024 La Nueva Política... del histórico dedazo

A tan solo una horas de comenzar el 2024, año en el que se llevara a cabo la elección más importante y concurrida en la historia de nuestro país por el número de posiciones que se votan el 2 de junio, estamos arrancando el proceso electoral en una condición de crisis, provocada en parte a que Andrés Manuel López Obrador adelantó los tiempos para posicionar a su corcholata, perdón a sus corcholatas a la Presidencia de la República, situación que obligó a que los Institutos Políticos de la oposición hicieran lo mismo, volcarse y precipitarse en los tiempos que marcan nuestras Leyes Electorales y elegir a su propia candidata, sin ocuparse de los demás cargos que se elegirán.

Pues resulta que hoy, en tiempo de precampañas los partidos políticos aun no tienen totalmente definidos a sus otros 20,374 candidatos restantes. Sin duda el mas adelantado es Morena. PAN, PRD y PRI no tienen precisados a los Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, que de acuerdo con el calendario electoral la mayoria tendrían que estar en precampaña

Lo anterior nos permite observar que todos los dirigentes y dueños de los partidos políticos como siempre van a recurrir al modelo histórico del clásico dedazo. De donde por cierto nacieron todos. En el caso de Morena, es uno disfrazado de una, porque aquello del bastón de mando pues solo se trato de una inocentada de 28 de diciembre adelantado. En el del Frente Amplio por México pues serán tres (PAN, PRD, PRI). MC esta en ascuas, resultado de los desaguisados e incapacidad para hacer política del elegido, y ahora viene “alguien” entre Supermán, El Exorsista o El Padrino que publicitaria y misteriosamente se esta anunciando.

Mientras tanto, la sociedad permanece inerme, sin modalidades ni opciones de participación, y en espera de ver que candidatos se les ocurre poner a los partidos políticos para que “los representen”..

La crisis del Sistema de Partidos es de tal magnitud que en este momento, a cinco meses de la elección ningún partido político hacia el interior tiene definidos procedimientos, ni cuadros.

Lo que sí es seguro. Es que todo un aparato político-administrativo nacional va a hacer, es no considerar una vez mas a la sociedad. Solo se limitara a legitimar las decisiones que tomen el dedo de Morena (AMLO), los dedos de la Coalición del Frente Amplio por México y el dedo de Movimiento Ciudadano. Luego entonces, no se entiende porque se quejan de que la sociedad no los entiende, no los comprende y el porqué del desprestigio. Ninguno se da cuenta. Como decía Sor Juana Inés de la Cruz: “…hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”

Es increíble que después de enfrentar la elección del 2018 no se hayan preparado para la contienda mas importante que tenían que enfrentar. Así, sin ningún análisis y sin ninguna preparación por parte de los partidos políticos y los candidatos vamos a arrancar el proceso político. Mañana primero de Enero de 2024 arranca el año electoral y estas son las condiciones, lo cual no es un asunto menor. Porque para las personas la decisión de continuidad o cambio significa jugarse la vida, la estabilidad, el desarrollo, la tranquilidad, la seguridad y el futuro de millones de familias y sus patrimonios. ¡La sociedad si lo tiene claro!

En lo que se refiere a dos de los proyectos a la candidatura presidencial, la candidata de Morena ofrece continuidad sin cambio. A pesar de que la instrucción que recibió fue de continuidad con cambio. Sin embargo, como todos en ese partido, no se atreve a moverle ni una coma, por lo tanto su apuesta será a la continuidad sin cambio. Lo mas reciente que acabamos de escuchar decir a la candidata, es que “soñó porque no teníamos un trenecito a Guadalajara”.

Lo que deja ver es que su idea es seguir con las ocurrencias de los trenecitos de AMLO. Pero lo mas preocupante de esto no es que ella vaya por esa continuidad. Lo delicado es que si escuchamos a los pocos candidatos que estan definidos, todos, absolutamente todos son incapaces de moverle ni una coma a las indicaciones de Andrés Manuel López Obrador. Porque a pesar de ha anunciado reiteradamente que terminando su sexenio se va a su rancho (cuyo nombre es el de un florido destino) en Tabasco, todos estan considerando que va a permanecer vigente, y que los estará vigilando y sancionando si se atreven a moverle tan solo una coma. En resumen, la oferta de Morena es, Continuidad sin Cambio.

Por el otro lado, Xóchitl Gálvez sin duda ofrece un cambio, pero sin definición, por lo tanto se trata de un cambio eminentemente reactivo, sin proyecto de futuro. Los partidos políticos que la acompañan tampoco tienen proyecto de cambio, no lo han construido. Han sido incapaces de cuestionar a López Obrador, de construir cada uno un modelo alternativo en los últimos cinco años, y cuando se juntaron los tres, menos todavía.

Si, como partido político el PRI no tiene un proyecto de futuro, el PAN tampoco lo tiene, y el PRD menos todavía, por ello el escenario para los partidos de la coalición del FAM es sumamente complicado. Xóchitl no llegó con un proyecto político de nación, debido a que en realidad ella en un inicio iba por el Gobierno de la CDMX, lo que sucede es que pasó por enfrente y la subieron al vagón del proyecto nacional, tampoco podemos esperar que lo tenga.

Por su parte la llamada Sociedad Civil lo que tiene es un gran temor de que no haya cambio. Porque saben que si este no se da, se van a tener que aguantar seis años mas de la Cuarta Transformación,que en realidad ha sido la Cuarta Destrucción, y porque bien a bien los ciudadanos no saben en donde van a dejar a el país en el 2030, después de es eso que llaman el segundo piso de la cuarta transformación. Porque lo que sí es seguro, es que de proyecto de futuro, tranquilidad y progreso mejor ni hablamos.

La sociedad simplemente lo que quiere es que no se acaben el país, para tener oportunidad de poderlo reconstruir, sin embargo mientras mas permanezca Morena y la 4T en el poder mas larga será la reconstrucción .

No olvidemos que el neoliberalismo en México llegó como consecuencia de la docena trágica de Luis Echeverría y José López Portillo. Al final de su administración Gustavo Díaz Ordaz entregó un país en proceso de crecimiento, estable económica y financieramente, con las famosas tasas de crecimiento del seis por ciento anual.

Luis Echeverría Álvarez dejó la primera gran devaluación en México. Por su parte José López Portillo nos dejó la nacionalización de la Banca, derivada de la quiebra económica del país. Esa misma docena trágica que destruyó todos los avances que venían presentando nuestro país a principios de los 60’s, y que dió entrada al neoliberalismo con Miguel de la Madrid, la podemos asemejar a una potencial docena trágica que dejará la 4T. Porque a lo primero que tuvo que hacer frente para restaurar fue el Sistema Bancario que habían dejado en manos de una pleya de burócratas administrando los Bancos.

Después de más de 40 años de las administraciones de Echeverría y López Portillo, con la 4T de Andrés Manuel López Obrador nada mas falta que si quiebran la economía ahora le encarguen a la Secretaria de la Defensa la Secretaria de Hacienda. Porque después todas las quejas que hicieron acerca del FOBAPROA, lo que estan pidiendo de financiamiento porque no pueden emitir moneda es cuatro veces mas el crédito que significó el rescate del ahorro bancario,Fobaproa de Ernesto Zedillo.

Si Claudia Sheinbaum es Presidenta de México, no tengamos duda de que va a hacer mas trenecitos sin rentabilidad para el país como el Tren Maya, mas Aeropuertos como el AIFA o Tulum y mas dinero gastado sin ningún provecho para los mexicanos en Pemex y a la CFE, y al final de los 6 años de su administración, México se encontraría con una quiebra igual o todavía peor a la que nos dejó José López Portillo. Ese es el escenario que nos está ofreciendo. Nada nos hace suponer que va a ser diferente.

Por parte de Xóchitl, pes todavía no sabemos que nos ofrece, porque si nos perfilamos por la vía de su equipo de campaña, pues tampoco nos dice mucho. Porque lo que estamos viendo es un tercer sexenio del PAN. El de Vicente Fox, el de Felipe Calderon, y ahora el de Xóchitl Gálvez, que a decir verdad, pues tampoco fueron muy creativos que digamos. Porque aunque no lo quieran aceptar todas las Instituciones existentes vienen del priísmo.

Sí viéramos que a Xóchitl la rodean priístas, pues podríamos pensar que por lo menos hay talento y experiencia para construir el México del siglo XXI, ya que si hacemos una revisión por los resultados del PAN en el Gobierno, creo que de Vicente Fox el único legado que dejó fue la creación el IFAI. Que por cierto se lo quiere desbaratar Andrés Manuel. De Felipe Calderon, la verdad es que no recuerdo ninguno.

Sin embargo es evidente que el estado de la situación del país requiere otro tipo de liderazgo. Esto no quiere decir que estemos en contra de Xóchitl Gálvez, lo que sucede es que ella nos tiene que hablar de lo que requiere el México del siglo XXI. Por eso es que no le vemos la estatura necesaria. Porque esta intentando hacer su campaña con los burocráticos cuadros políticos del PAN, no la vemos acercarse al talento de la sociedad para encabezar las Reformas profundas que el cambio de la era digital exigen.

Esto es con lo que nos estamos enfrentando los ciudadanos en las candidatas a la Presidencia de la República. Pero a nivel de gobernaturas no hay nada. De Reformas en los Congresos Federal y Estatales, nada. Hasta el día de hoy no existe nada que haga contrapunto a la destrucción de Morena, absolutamente nada. A nivel de las Instituciones y del Marco Jurídico Legislativo nada.

Porque si Xóchitl Gálvez nos estuviera hablando de una Reforma Energética donde la sociedad, no el gobierno, construyera su autonomía, o de una Reforma Hacendaria en donde hubiera una redistribución de los recursos para darle sustentación a los Gobiernos Municipales, o de una Reforma para mejorar las condiciones de la educación del país, o de una Reforma para enfrentar la pobreza a partir del cambio en la instrumentación tecnológica . Pero no, nada de eso. Lo único que nos está ofreciendo es sacar a AMLO. Pero ¿Y luego que sigue?

¿No tendrían que hacerlo al revés? ¿No tendrían que empezar por formar candidatos? aunque ya no tienen tiempo. ¿No tendrían que formar candidatos que entendieran al ciudadano en lo individual y en su entorno inmediato? ¿No tendrían a partir de eso generar sus propuestas políticas de campaña y prepararse para COMUNICARSE mejor? ¿No merecemos los ciudadanos candidatos y campañas competitivas, empezando por los candidatos a Presidentes Municipales?

Porque como ya lo hemos venido comentando en este espacio, la crisis política y del sistema de partidos es profunda. Sin embargo, para las candidaturas en esta elección desafortunadamente los dedazos van a seleccionar no a lo mejor de la sociedad. Sino a los que mas convengan al entorno de los dueños y los gerentes de los partidos políticos. Los incondicionales u cuates de AMLO, de Alito, de Marko y de Zambrano.

¿No sería mejor que se preguntaran, en donde hay talento para formarlo?

Hacia la elección del 2024 ya no queda mucho tiempo. Estoy convencida que esta pregunta los liderazgos de los partidos políticos tendrían que habérsela hecho en el 2019, después de haber analizado porque ganó Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en 5 años no tuvieron tiempo para hacerlo y están llegando a la elección dejándole una vez mas a la sociedad la responsabilidad de responder por ellos mismos a sus temores, y a que hartos de la demagogia, la incapacidad y el fracaso de la 4T opten por quitarlos en las urnas a través de su voto.

Esto para la sociedad será una vez mas un salto al vacío, tal como sucedió en el 2018, ante la incapacidad de la coalición encabezada por el PRI para proponer como candidato a un militante priista, por lo que tuvo que optar por un candidato filopanista.

Y a que por el lado de el PAN un candidato que evidentemente no representaba los proyectos del verdadero panismo, producto de un cambio en el que supuestamente iban todos los no priístas a competir contra AMLO que ofrecía lo que finalmente tampoco pudo cumplir, porque en ningún momento Andrés Manuel López Obrador nos ofreció la militarización del país, en ningún momento nos ofreció la destrucción del Sistema de Salud, en ningún momento nos ofreció el estancamiento y el retroceso del sector educativo, en ningún momento nos ofreció programas clientelares con fines electorales.

Hoy de cara al proceso 2024-2030, que ofrecen el PRI, PAN, PRD ¿un voto a ciegas? ¿Una apuesta simplemente porque la sociedad esta harta de la demagogia de AMLO? ¿Un cheque en blanco?

….Es pregunta.

Estás son algunas de las reflexiones que trataremos de ir resolviendo en mis próximos artículos. Por lo pronto deseo para todos que esta noche ultima del año en sus familias reine la armonía, la salud, la compasión, la comprensión y el amor, y que el 2024 que comienza sea de mucho entusiasmo, alegría y un gran compromiso para que desde cada uno de los ciudadanos impulsemos para nuestro país los cambios trascendentales para que gocemos de la prosperidad y la tranquilidad que todos nos merecemos.

Feliz Año Nuevo.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

MAAZ