Dicihambre

Saludos a mi audiencia lectora de El Heraldo de México. ¿Cómo les pinta este fin? ¿Flaco, ojeroso, cansado y sin erec…digo… ilusiones? ¿O frío, gastado, gris plomizo y con preocupaciones? ¿Es usted de aquellos que se reúnen familia para cenar y pelear con estoicismo? ¿O prefiere una comida en “Petit comite” y pasar la noche calientito con sus babuchas y un chocolatito con bombones? Según los números de la Secretaría de Turismo, hasta ahorita la verdad es que muchos capitalinos y habitantes de otras grandes ciudades del país decidieron no salir de viaje. Tal vez esto responda a que nuestro destino turístico favorito para fin de año, era Acapulquito.

Ahora bien, en cuanto a regalos navideños (y en unos días más de Reyes) para toda la morrisa, según la encuesta del Lingokids los números se mantendrán con respecto a los años previos a la pandemia. Los padres y madres reportan algunos datos como: 47 por ciento afirma que sus hijos están obsesionados con regalos; 54 por ciento planea gastarse entre mil y cinco mil pesos; 80 por ciento cree que sus hijos reciben muchos regalos físicos; 44 por ciento optará por regalos experienciales (y justo en este renglón se les olvida aclarar si se trata de un viaje en globo a las pirámides o de qué otro tipo de experiencia hablamos?..un Tour viviendo lo que es ser mojado, huyendo de la migra. O un recorrido VIP por las tumbas de los narcos más famosos).

Ahora si regresamos al asunto del materialismo y de comprar afecto. Según los expertos en economía de Kantar, este año fuimos sujetos a recibir por lo menos 11 regalos más que el año pasado, peeeero la mayoría fueron comprados a las Nenis de las redes sociales. En casa, de plano entendimos que el mejor regalo eran los tan vituperados calcetines, calzones, bufandas, y demás cosas que aplicaban ¡para roperazo! Entre los presentes también aparecieron con 36 por ciento perfumes, 27 por ciento cosméticos, 20 por ciento vinos o licores, 18 por ciento libros, consolas o videojuegos para computadora y celulares, 14 por ciento artículos de cómputo, 13 por ciento equipo deportivo, 12 por ciento tarjeta de regalo y dinero en efectivo y 11 por ciento electrodomésticos.

Ahora bien, aunque sólo hay disponibilidad de cuatro mil cuartos en Acapulco y las navidades se vieron muy tristes. Con playas prácticamente vacías y personas recostadas en poltronas junto a los alteros de palos y ramas. Les queda la esperanza de los últimos días del año. Hoteleros del lugar aseguraron que habría fuegos artificiales en la bahía. Algunos decidieron seguir tomando la carretera del Sol, pero para otros puntos como por ejemplo Taxco en un 41 por ciento, Ixtapa el 76.2 por ciento y Zihuatanejo el 70 por ciento. Yo decidí operarme la rodilla derecha que traía hecha trizas desde hace casi 10 años y lo que más me ha dolido no es la operación en sí o fallarle a Acapulquito, sino que los medicamentos me reventaron el estómago, y ni siquiera me he podido aventar un ponche o un pozolito. Chia…

