¡Qué bajo ha caído!

‘El que se lleva se aguanta’, reza el refrán. Sin embargo, en la 4t no conocen eso de medir y ser medidos con la misma vara. En otras palabras, son buenísimos para protestar contra la violencia política, pero si se trata de generarla no tienen empacho en hacerlo. Lo que es más, se han especializado en ello.

Hace algunas semanas, Kenia López Rabadán le puso tremendo descontón en redes sociales a Tatiana Clouthier. Y lo menciono pues se debe celebrar el debate político, mas uno de altura y no en lo que está cayendo la ‘tía Tatis’…

Y es que ahora la hija de ‘Maquío’ Clouthier pretendió darle un golpe bajo a Xóchitl Gálvez al difundir en redes la foto de la candidata cayendo al suelo en un evento al vencer una silla con su peso. Esto luego de que la candidata opositora bromeara sobre su propio percance pidiéndole a Santa Claus una nueva silla, la presidencial…

Por supuesto, los seguidores de la Cuarta Transformación le aplaudieron mucho el tuit a Tatiana y hasta la felicitaron por contestarle a Gálvez al respecto de su petición navideña. ¿Así responde quien se queja de calumnias por parte de Alfredo Jalife y quien solicita se detenga la violencia política de género en este país? Tiempo atrás, cuando la burla se enfocó hacia la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, al caerse esta de un escenario, Tatiana no toleró el tipo de denostaciones que ahora ella misma hace.

El incongruente e inadecuado proceder de Tatiana confirma que en la 4t no soportan ser golpeados ni con el pétalo de una rosa, pero al mismo tiempo celebran que la oposición política sea fustigada.

Mas, tarde que temprano todo cae por su propio peso. ¿A qué me refiero? Pues bien, a que la hidalguense se burló de sí misma por aquella caída. Pero eso mismo no pueden hacer quienes cayeron de la estima presidencial, de una secretaría de Economía, o a quienes se les cayeron unos pernos.

Y es que hay de caídas a caídas… Xóchitl se habrá caído de una silla, pero quien se dio un sentón fue Tatiana al olvidar todas las caídas de la 4t. De tanta promesa rota, pero también de traicionar la memoria de antepasados. La ‘tía Tatis’ perdió (se le cayó) la dignidad cuando decidió defender de manera ciega los actos criminales de este régimen. O cuando sostiene que la inauguración del Tren Maya es comparable al viaje del hombre a la Luna…

Evidentemente no es la única; cuántos cuatroteros y cuántas maromas, pretextos e historias para defender lo indefendible, como la integración a sus cuadros de los priistas a quienes antes tanto denostaban. ¿Acaso eso no merece una burla? ¿Aceptar a Eruviel Ávila entre sus filas? Ello, me temo, no equivale a caerse de una silla; significa sentarse sobre su propia dignidad.

Mientras Xóchitl es capaz de ofrecer un pésame público por la muerte de quien fue su compañero en el Senado de la República, aunque fuese de otro partido, en la 4t buscan la manera de burlarse del que piensa distinto. Siempre tan humanistas y cristianos, hablando de amor al prójimo de dientes para afuera.

Un nuevo “sentón” de Tatiana. El marcador: Xóchitl 2 - Tatiana 0

POR VERÓNICA MALO

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL