Propósito (nacional) de Año Nuevo

Sé que no votaré por Claudia Sheinbaum. También que, dado el perfil de los potenciales candidatos y la actuación reciente de Movimiento Ciudadano, es poco probable que me decante por el abanderado presidencial de ese partido. Todavía no estoy seguro, sin embargo, de dar ese sufragio a Xóchitl Gálvez. Sé que esa afirmación me granjea antipatías. Explico mis razones.

A mi entender, hay tres motivos para votar por alguien: el respaldo a un candidato y/o a un proyecto con el que experimenta uno coincidencias y que tiene posibilidad de triunfo, la adhesión a uno que con el que se coincide plenamente (o casi) más allá de su viabilidad electoral, o el acto utilitario de apoyar a un candidato cuyo proyecto no se comparte sólo para evitar que llegue uno peor.

En mis 30 años como elector he cruzado la boleta en los tres ánimos: voté por Anaya en 2018 porque tenía muchas coincidencias con su proyecto y pensé que podía ganar; por Rincón Gallardo en 2000 –o por Chertorivski para la CDMX en 2024– como declaración de principios, para contribuir a la pervivencia política de alguien valioso; por Calderón en 2012 –aun pese a discrepancias no menores con su idea de mundo– por parecerme la vía más segura para atajar un obradorismo que me preocupaba… y me preocupa aún. (Esa vez acerté.)

Ignoro qué pueda representar Xóchitl Gálvez si no es un echeleganismo ramplón; además, me preocupa que su equipo –en el que se cuentan personas que aprecio e incluso que admiro– parezca desconectado de lo que pasa en el país y el mundo: la desigualdad no sólo económica sino social, las reivindicaciones identitarias de toda índole, el renuevo de los feminismos, las transformaciones socioculturales herederas de la revolución digital parecen haberles pasado de noche (igual que a Sheinbaum y a los suyos.) Así, no será por uno de los primeros dos supuestos que vote por ella.

Queda el tercero –frenar el proyecto obradorista– pero hoy la distancia entre ambas candidatas parece irremontable; de mantenerse así, prefiero anular mi voto a manera de protesta omnímoda que desperdiciarlo en un espaldarazo a otra forma del retroceso, aun si algo menos perniciosa. Mejor despertar a la oposición a choques eléctricos que ser cómplice de su lastimoso tránsito a la irrelevancia.

Esto, sin embargo, no se verifica para las Cámaras, donde es crucial garantizar una mayoría opositora. Si López Obrador pudo destruir y despilfarrar tanto es porque su mayoría relativa en el Congreso se lo permitió; si no acabó del todo con las instituciones democráticas, o con un Estado de bienestar mediocre pero real, es porque la falta de una mayoría absoluta se lo impidió.

Para hacer tiktoks, mejor Érika Buenfil. Lo imprescindible es que la oposición tenga mayoría en el Congreso. Contribuir a ello mi propósito de año nuevo. Feliz 2024.

POR NICOLÁS ALVARADO

IG y Threads: @nicolasalvaradolector

MAAZ