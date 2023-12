Balance 2023 en materia de seguridad

Las comparaciones han sido, son y serán siempre odiosas, pero en materia de seguridad no hay otra forma de saber si las condiciones han mejorado o empeorado que tomando como referencia las cifras de incidencia delictiva del último año del sexenio anterior y compararlas con el año en curso de la actual administración.

Lo ideal sería comparar las cifras una vez que el sexenio haya concluido, sin embargo en esta ocasión no será posible ya que este gobierno solo durará 5 años con 10 meses, por lo que para saber cuál de las dos últimas administraciones fue la más eficiente basta comparar el total de delitos que se cometieron durante 2018 (último año del Presidente Enrique Peña Nieto) y los registrados en lo que va de 2023, en periodos de enero a noviembre respectivamente.

Como complemento se revisaron cuatro de los delitos más representativos (homicidio doloso, extorsión, robo a casa habitación y robo a transportista), lo que permitió contrastar la realidad con el discurso oficial en vísperas del último año de la actual administración, año electoral en que el candidato que gana no acaba de llegar y el que concluye no se acaba de ir (ni se quiere ir), por lo que los delitos siempre aumentan.

Por lo que a delitos totales se refiere el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que durante los primeros 11 meses de 2018 se denunciaron 1 millón 589 mil 663, mientras que para el mismo periodo de 2023 la cifra aumentó a 2 millones 13 mil 918, es decir se incrementaron en 9.5%, lo que indica que la estrategia no está funcionando del todo bien.

Si dejamos de observar el bosque y nos circunscribimos a los cuatro árboles que significan los delitos antes mencionados, identificaremos que el homicidio doloso pasó de 30 mil 844 víctimas de enero a diciembre de 2018 a 27 mil 354 en el mismo lapso de 2023, es decir se ha reducido en 11.3% entre una y otra administración y no 19% como se informó el 13 de diciembre en Palacio Nacional.

Comportamiento similar se presentó en el robo a casa habitación que pasó de 76 mil 797 de enero a diciembre de 2018 a 50 mil 733 en el mismo periodo de 2023, una reducción del 33%, así como en robo a transportista que pasó de 11 mil 854 casos en 2018 a 8 mil 446 en 2023 en lapsos similares, es decir un 28% menos.

En contraste la extorsión (telefónica y presencial) pasó de 6 mil 328 en el periodo enero-diciembre de 2018 a 10 mil 255 en 2023, equivalente a un incremento de 62%. Sin embargo, lo más preocupante de éste delito es su cifra negra (delitos que se cometen pero no se denuncian), que entre 2020 y 2022 se ubicó en 99.8% a nivel nacional y que en algunas entidades alcanzó el 99.99%, prácticamente el 100%.

En síntesis, si bien hay ilícitos que han mostrado una sensible mejoría (homicidio doloso, robo a casa habitación y robo a transportista), los delitos totales han aumentado y hoy son 176 mil 382 más que en 2018, es decir las cosas no van bien y seguir negándolo solo provocará que nos acostumbremos a vivir así y que no consideremos necesario reconstruir el tejido social; que sigamos residiendo en grandes conglomerados humanos pero sin formar comunidad, que solo compartamos los espacios públicos en la teoría pero en la práctica seamos unos perfectos desconocidos que lo único que tengamos en común sea la soledad que nos otorga el encierro, pese a vivir en la misma calle, en el mismo fraccionamiento o en la misma colonia.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ