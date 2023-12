Aumentan demandas por información falsa

Juzgados civiles de la Ciudad de México registran un aumento en las demandas promovidas por difusión de información falsa en redes sociales.

La tendencia obligó como pocas veces al Poder Judicial emitir una alerta preventiva sobre un problema en auge, a través de un comunicado, para llamar a los usuarios de redes sociales a no compartir información falsa.

El juzgado 62 civil no tiene precedentes sobre las demandas recibidas de personas que acusan daño moral al vulnerarse su honor o vida privada, ya sea porque alguien emite datos falsos sobre ésta o cuando se le generan daños estéticos o se afecta su configuración en aspectos físicos mediante el uso de la tecnología.

Le tocó pronunciarse a la representante de ese juzgado, Beatriz Silva Mata, de lo que pasa en sus oficinas, pero es lo mismo que pasa en los otros juzgados civiles. El Poder Judicial determinó hacerlo público en el arranque de las vacaciones que inician esta temporada sobre todo porque los días de Navidad y Año Nuevo son un gran momento para estar activos por el tiempo libre.

El comunicado oficial no cuenta con datos sobre el número de demandas presentadas ante cada uno de los juzgados civiles del Poder Judicial a cargo del magistrado Rafael Guerra Álvarez, por lo que no está claro el crecimiento de los casos que se llevan a cabo.

Fuentes extraoficiales de las oficinas generales consultadas por esta columna, aseguraron que cada juzgado lleva sus estadísticas y al inicio del próximo año se van a contabilizar cada uno de los expedientes en cada uno de esos espacios para tener una cifra oficial.

Sin embargo, por el inusual número de personas que se han presentado a denunciar en los últimos meses el Poder Judicial consideró hacer la advertencia a la sociedad para tener prudencia entre lo que se escribe y publica en las diferentes plataformas digitales o sobre la información que se comparte sin fuentes formales.

La jueza Beatriz Silva Mata dijo que cuando proceden las demandas los jueces civiles emiten sentencias con indemnizaciones integrales, justas y suficientes sin que haya topes, tarifas o montos máximos que impidan la cuantificación de la reparación del daño.

Las personas que consideran que han sufrido daño moral por parte de otra tiene dos años para reclamarlo por la vía del juicio civil, a partir de que el hecho se generó. El daño moral es la afectación que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, honor, aspecto físico o bien en la consideración que de ella tienen los demás.

Silva Mata agrega que son diversas las jurisprudencias que establecen los criterios para cuantificar el daño, derivado de que cada caso es diferente.

UPPERCUT: Vamos a ver qué escribe la secretaria general de Morena tras el brinco a sus filas de los ex priistas Eruviel Ávila y otro grupo de ex diputados, ex senadores y ex gobernadores. Es que Citlalli Hernández, secretaria de Morena, lanzó un twitter en 2017 en el que externó su aberración a Ávila: "Eruviel revive políticamente a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Al menos son muy claros; prostitución, impunidad, y abuso: eso representa". Ahora deberá apapacharlo y cuidarlo porque será clave para que Morena gane el mayor número de votos en Edomex en 2024.