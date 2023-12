Tlalnepantla, refugio de priistas

Haber convertido al gobierno municipal de Tlalnepantla en refugio de priistas desempleados convirtió a su alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado como el consentido de esa clase política, y no por su innovadora forma de gobernar, sino por las prebendas que, con cargo al erario, otorga a los priistas que cayeron en desgracia; no importa, los tlanepantlenses pagan, aunque no lo sepan.

Es así como “Tony”, como le dicen al alcalde, consigue aplausos y reconocimiento de priistas.

Comprensible, no podría ser de otra forma, si es el único municipio que puede obtener recursos vía aviadores, contratos fantasmas, y uno que otro real, con precios inflados, como dado a una empresa asfaltadora donde tiene intereses un diputado priista.

Es importante saber que toda la información que se conoce, y sucede en lo más recóndito de la administración municipal de Tlalnepantla, es porque el alcalde y sus funcionarios tienen fama de “boca floja”.

En reuniones es común que despepiten, como se dice vulgarmente , sus “buenas obras”. Ya pasó con Alejandra Del Moral, a quien dijeron haber entregado millones de pesos para su campaña a la gubernatura, o caso más reciente, compartieron los favores que, dicen, le debía Luis Felipe Puente, ex secretario de Gobierno de Alfredo del Mazo, a quien Tony presume haber dado plazas en el municipio, para su gente que despidieron del gobierno mexiquense.

Tampoco es casualidad que la clase política, priista y panista, que presumió Rodríguez Hurtado que lo acompañó a su Segundo Informe de Gobierno, en su mayoría tienen intereses económicos millonarios en el municipio.

Mientras todo eso sucede, al interior del gobierno municipal también se despachan con la cuchara grande. En la tesorería municipal, insisten en que el personaje encargado de recolectar semanalmente cuotas a tugurios, tianguistas y otros ecomercios es Miguel Torres Guerrero.

El mismo que colaboró en los gobiernos de Arturo Ugalde Meneses y Pablo Basáñez García, y que siempre ha sido señalado por realizar esas prácticas… AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: Juan Macisse protestó el martes como presidente municipal suplente de Toluca para concluir la gestión 2022-2024 que inició Raymundo Martínez, prófugo de la justicia desde el 24 de noviembre acusado de presunto secuestro exprés en la persona de su exsuegro.

La pregunta que queda en el aire es por qué no se le persiguió con tanta celeridad al exalcalde Juan Rodolfo Sánchez, morenista, y en contra quien existen denuncias por el saqueo a las arcas municipales. Hasta donde se sabe, no hay evidencia de que Martínez Carbajal incurrió en esa conducta.

¿Será que las autoridades encargadas de “impartir justicia” creen que el mejor momento para detener y presentar a Raymundo Martínez, y con ello influir negativamente en contra del PRI en la contienda electoral del próximo año, sea precisamente cuando ésta esté en pleno desarrollo?...

Nos leemos el próximo 8 de enero de 2024.

FELICES FIESTAS

POR: PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

TWITTER: @POLIGRILLA1

EMAIL: POLIGRILLA.ELHERALDODEMEXICO@GMAIL.COM

EEZ