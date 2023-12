Ni Chana, ni Juana

En estos días los mexicanos estamos cruzando el “puente” más grande del mundo, se trata del lapso que conocemos como “Guadalupe – Reyes”; hoy, con nostalgia y tristeza, cientos de miles de compatriotas no podrán disfrutar del icónico Acapulco, que ha sido el punto de encuentro turístico más importante de la historia contemporánea.

Acapulco nos necesita; la solidaridad debe continuar y los gobiernos federal, local y municipal están obligados a una respuesta mas comprometida en recursos y trabajo. Por ahora, Acapulco sigue devastado.

En donde quiera que estemos en estas fiestas navideñas, buscaremos encontrar la concordia y el cobijo fundamental que nos da la unidad familiar, que caracteriza nuestra vida colectiva.

En este ejercicio de reposo y tranquilidad, este año tendremos que reflexionar –casi obligadamente— cuál será nuestra definición ciudadana en las elecciones de 2024.

En el tema, exclusivamente presidencial, tenemos la propuesta del Partido oficial y sus aliados, con una candidata con calificaciones académicas importantes y con un programa, que simplemente refrenda las políticas públicas del actual gobierno. Si queremos votar por Claudia Sheinbaum, ya sabemos lo que esto significa: el control absoluto del Ejecutivo Federal frente a los contrapesos institucionales, es decir, una Suprema Corte electa popularmente, la desaparición de los denominados “Organismos Constitucionales Autónomos”, la elección –también— de los funcionarios electorales, la continuidad de la militarización del país, así como la estrategia de “abrazos y no balazos” en el tema de la seguridad, y el retorno a un autoritarismo presidencial.

El presidente López Obrador no engaña a nadie; su programa y proyectos de infraestructura, será la propuesta de su Partido y candidata. Sus decisiones seguirán siendo en el mismo tenor, la prueba es la designación de Lenia Batres Guadarrama, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el Frente Opositor no se han definido con claridad las posiciones de los tres Partidos que lo conforman, existe una retórica “antiLópez Obrador”, pero no hemos escuchado una propuesta, ni una definición ideológica, respecto a si queremos seguir siendo una democracia liberal o socialdemócrata. Es urgente la definición, de otra suerte, no tenemos claridad respecto a la propuesta de Xóchitl Gálvez.

El Partido que competirá solo, Movimiento Ciudadano, dejará de ser una opción, pues perdió la oportunidad de aparecer con candidato oportunamente; no obstante, esperamos cual finalmente será su proyecto y su candidato.

Sin embargo, lo más importante es el combate al crimen organizado, pues los ciudadanos nos sentimos aterrorizados e indefensos, frente al crecimiento exponencial de la violencia y la impunidad.

En resumen, por ahora, ni Chana, ni Juana.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ