En informe de Piña habrá una silla vacía

Otro desplante del presidente López Obrador a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. La ministra rendirá su primer informe de actividades este jueves, para lo cual giró invitación al titular del Ejecutivo Federal. Pero hasta ayer Palacio Nacional no había confirmado la asistencia del tabasqueño al acto que tendrá lugar a unos pasos, en la sede del máximo tribunal del país. Incluso el ex ministro Arturo Zaldívar, prevé que no asista el tabasqueño.

Ya cuentan con los votos de MC

Nos dicen que la 4T en el Senado da por hecho que la fracción de MC, encabezada por Clemente Castañeda, dará sus votos para que hoy se elija a una nueva ministra de la Suprema Corte, de entre la terna del presidente López Obrador. Si acaso, creen, uno o dos de los 13 naranjas votarán en contra, pero aun así se lograría la mayoría.

Vienen 4 mil mdd desde Japón

Inversión de cuatro mil millones de dólares realizará Japón en México para 2024. El embajador nipón en nuestro país, Noriteru Fukushima, indicó que su nación está muy interesada en aprovechar el nearshoring y, al ser el cuarto inversor más importante en tierras mexicanas, busca ampliar sus mercados en este lado del mundo.

Segundo round por la Cuauhtémoc

Se avecina en Morena un nuevo encontronazo entre Dolores Padierna y la familia Monreal. Por segunda ocasión en este sexenio, la esposa de René Bejarano busca ser la candidata oficial a la alcaldía Cuauhtémoc, estafeta que también busca Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, quien en 2021 ganó la partida y dejó fuera a la ex delegada.

Cuartel de GN, en Texcaltitlán

Un cuartel de la Guardia Nacional prevé instalar la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en Texcaltitlán, donde agricultores y vecinos se enfrentaron el viernes pasado con sicarios de un cártel, con saldo de 14 muertos. Serían cien efectivos, de entrada, para evitar nuevos episodios de violencia en ese municipio y disuadir la "justicia por propia mano".

