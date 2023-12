La educación se erige como uno de los pilares fundamentales para labrar un futuro próspero y exitoso, para que se pueda aspirar a tener una vida mejor. No obstante, el futuro para México se vislumbra desalentador.

Los últimos resultados de la prueba PISA 2022 de la OCDE revelan una década de estancamiento en las habilidades de matemáticas, lectura y ciencias entre los estudiantes mexicanos de 15 años. Este estancamiento no solo refleja la falta de avance, sino también la falta de prioridad que la educación ha recibido a lo largo de los años y el desastre en el que han convertido la educación pública en este sexenio.

El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que la educación no ocupa un lugar destacado en su agenda. La eliminación de las escuelas de tiempo completo y la desaparición de estancias infantiles para los niños más pequeños son decisiones que han impactado negativamente en la calidad educativa.

Además, las universidades públicas se ven afectadas por políticas que más parecen restricciones que oportunidades. En lugar de ofrecer opciones y fomentar el crecimiento académico, se opta por llenar la bolsa de los jóvenes con programas asistencialistas, que, si bien son necesarios, no promueven un esfuerzo adicional de superación.

Afortunadamente hay quienes actúan distinto, como las acciones realizadas en la alcaldía Benito Juárez, que apuestan a la educación de calidad y a los espacios adecuados para que desde pequeños el desarrollo de las niñas y niños sea el idóneo. Las estancias infantiles de la alcaldía Benito Juárez deberán continuar a favor de las infancias.

Las cifras no mienten: dos de cada tres estudiantes en México no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas. Este país se encuentra en el tercer puesto más bajo de la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, y ostenta el peor puntaje en ciencias. Estamos frente a una crisis educativa que no puede ser ignorada.

Es hora de alzar la voz y exigir un cambio. Más allá de las denuncias previas, es imperativo demandar escuelas, libros y programas educativos de calidad. El futuro de México depende de la educación, y es responsabilidad de todos asegurar que esta prioridad se refleje en acciones concretas que impulsen a las generaciones venideras hacia el éxito y la excelencia o se continuará condenando las al paternalismo hacia el gobierno y la ignorancia.

PAL