Kenia 1 - Tatiana 0

El primer round de voceras se llevó vía redes sociales el día domingo. Nueva modalidad: no se requiere un encuentro en vivo; el “tête-à-tête” se puede dar de manera virtual. También resulta que ya no solo es para conocer el posicionamiento, propuestas y opiniones de las candidatas para quienes estas trabajan. Ahora también permite ver algo de la “madera” con la que están hechos los equipos de las contendientes.

Kenia López Rabadán y Tatiana Clouthier tuvieron un debate que esboza los principios que ellas mismas consideran fundamentales. Para la primera, división de poderes (al menos por lo que se refiere al Poder Judicial) y órganos constitucionales autónomos, como es el INE. Para la segunda, el poder disentir.

Kenia habló de los principios que guiaban a Maquío (el padre de la segunda). Tatiana se abocó a plantear que ella era quien tenía el derecho, cuasi monopólico, tde hablar del político finado. Y si bien lleva algo de razón —poco— al mencionar cómo se ha desdibujado el PAN que su padre representó, no sale sobrando hacer ver algo que no es más que obvio: si hay alguien que definitivamente hace, dice y va en contra de aquel blanquiazul que defendía Clouthier es ella, Tatiana.

No solo alejada de lo que representaba ese Acción Nacional de entonces, sino también de propugnar por la justicia, el Estado de Derecho, las elecciones libres y democráticas por las que luchó su papá.

Hoy significa mucho más la frase de Manuel Clouthier: “no se trata de cambiar de amo sino dejar de ser perros”. ¿Qué diría quien tanto luchó por la democracia respecto de Morena, de la Cuarta Transformación, de la destrucción institucional, de todo lo que pasa hoy en nuestro país? Quizá estaría desencantado con Acción Nacional, pero con seguridad más con AMLO y su Regeneración Nacional…

Ya sé, me dirán que el “hubiera” no existe. Sin embargo el pensamiento de Manuel Jesús Clouthier, plasmado en discursos, cartas, entrevistas y un largo etcétera, permite dilucidar que no coincidiría, y menos aún apoyaría, a quienes intentan monopolizar todos los poderes de la Unión. Se rebelaría ante el debilitamiento del INE. Y claro, no podría entender que su hija esté colaborando con un equipo que cobija a personajes como Manuel Bartlett.

En el 2024 se cumplirán 36 años de cuando Maquío enfrentó unas elecciones de Estado. En ese entonces, viendo el momento histórico del país, se unió con Cuauhtémoc Cárdenas para exigir que hubiera contrapesos al poder omnímodo de aquel PRI tiránico (cuando no existía el INE y las elecciones se controlaban desde Gobernación). A eso precisamente se quiere volver en este sexenio (y es la continuidad por la que pugna Claudia Sheinbaum).

En esta primera semana en su papel de voceras de campaña, tanto Kenia como Tatiana han expuesto argumentos importantes que no deben soslayarse. Pero más allá de estos, tal vez por donde ambas debieran empezar es sopesando el rol que están teniendo en la conformación de lo que esté en juego: el futuro del país.

Si lo hicieran sabrían que al momento de pasar sus posicionamientos por la balanza de la justicia y de la democracia, resultan mucho más congruentes los de Kenia que los de Tatiana. No es una cuestión de dialéctica o mejor construcción gramatical. Va más allá del uso del lenguaje. No son lecciones de moral, sino de sopesar qué tanto de lo que cada equipo propone fortalece la fuerza cívica de la ciudadanía y a las instituciones públicas. No hay más.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

