Hiperinflación en el AICM

Durísimo el enfrentamiento que se vive entre la Cámara Nacional de Aerotransportes, que preside Diana Olivares, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Isidoro Pastor.

El tema de fondo es el incremento en el precio de los servicios que el AICM quiere aplicar a partir de 2024 y que promedia “77 por ciento en cuatro conceptos de servicios aeroportuarios”. Ese incremento califica como una hiperinflación focalizada.

No hay forma de que las aerolíneas absorban este incremento por cuenta propia. Inevitablemente ese 77 por ciento lo terminarán pagando los pasajeros en el precio de los boletos.

Estos incrementos aplicarán en “tarifas de aterrizaje, plataforma para embarque y desembarque de pasajeros, pernocta de aeronaves y la revisión que aplican a los pasajeros antes de ingresar a las salas de abordaje”.

La discordia entre las aerolíneas y el AICM parece insostenible. Esta vez la Cámara fue más allá y en su comunicado ayer analizó parte de las finanzas del aeropuerto al decir que el año pasado ese aeropuerto “generó casi 18 mil 500 millones de pesos y, de ellos, más de 73 por ciento fue por los cargos de TUA a los pasajeros y los servicios aeroportuarios a las aerolíneas.”

En adición a la postura de la Canaero, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, que representa a 160 compañías, dijo que este incremento arrojará que el AICM sea uno de los aeropuertos “más costosos de la región”, y que “el rubro correspondiente al aterrizaje, despegue y navegación constituye el segundo ítem más pesado en la estructura de costos operativos para las aerolíneas mexicanas, sólo después del combustible”.

El incremento propuesto por el AICM hará que estos gastos pasen de constituir de 14 a 17 por ciento de los gastos operativos de las aerolíneas.

El AICM sigue desviando la TUA que recauda al pago de los bonos, a pesar de que Hacienda anunció que se realizó una recompra de bonos del Fideicomiso Mexcat (con el que se iba a financiar el Aeropuerto de Texcoco), por Dlls. $480 millones, reduciendo parcialmente los costos de esa deuda.

Las cosas estaban tan mal que Hacienda tuvo que salir a apuntalar al AICM y anunciar que mantiene una reserva de Dlls. $630 millones “para futuras operaciones estratégicas”.

No parece haber solución en puerta. El AICM encajará más el cuchillo en las aerolíneas, sin que estas puedan hacer mucho; y los pasajeros sufrirán el traslado de esos costos al precio de los boletos.

SALVADOR ALVA

Hay nuevo libro del ex presidente del Tec de Monterrey, Salvador Alva, titulado “Lo que un líder no debe delegar”. Alva señala que estamos “ante la inminente extinción de las organizaciones con liderazgo jerárquico”, y apunta que muchos líderes no están a la altura del cambio “y están siendo despedidos muy rápido”.

POR: CARLOS MOTA

WHATSAPP: 56-1164-9060

TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

EEZ