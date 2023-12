Ernestina Godoy pende de un hilo

Está la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy pendiendo de un hilo. A unas horas de ser discutido el tema en el pleno del Congreso de la ciudad, a Morena todavía anoche le faltaban dos votos para seguir otro periodo en el cargo.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha hecho de todo para obtener los votos necesarios. Hace un mes le pregunté a Godoy cuántos le faltaban para ser ratificada y aseguró que cuatro votos. En todo este tiempo vino una operación fuerte para obtenerlos.

En varias conversaciones por separado que sostuve con diputados de los diferentes partidos en el Congreso sobre el sentido de su voto me llamó la atención una versión en la que coincidieron todos sin ni siquiera preguntarles de manera directa.

Unos confesaron que les mandaron cabilderos para convencerlos por la buena de apoyar a Godoy mediante el argumento de que es lo más conveniente para la ciudad de México supuestamente por las órdenes de captura de presuntos delincuentes en esta administración, por la disminución de delitos y la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tareas de investigación desde la prevención de los delitos. No solo insistieron una vez; por eso algunos optaron por emitir comunicados de prensa para fijar claramente su rechazo a la ratificación de la fiscal porque consideran que el poder se ha ejercido políticamente en contra de adversarios dentro y fuera de la ciudad de México, por fallas en la impartición de justicia o simplemente porque no hay separación de poderes en la capital.

También escuché otra versión en repetidas ocasiones. Funcionarios de la Fiscalía o el propio vocero de la dependencia Ulises Lara se apersonó con priistas y panistas, principalmente a los que esa dependencia señala de ser parte del Cartel Inmobiliario, para que ratifiquen a la fiscal, pero hasta ahora los panistas mantienen el bloque para votar en contra de Ernestina Godoy.

Mañana miércoles se somete a discusión la ratificación en el pleno del Congreso para otro periodo de cuatro años de Godoy. De entre los priistas está la esperanza de Morena, así como de que salga algún panista arrepentido para inclinar la balanza en favor de la ampliación del periodo de la fiscal. Le conviene a Morena que los priistas o panistas que anticiparon votar en contra en todo caso no asistan a la sesión legislativa pues como se requieren dos terceras partes del total de los legisladores, es decir al menos 44 votos, la ausencia de legisladores ayudaría a Ernestina.

No debemos quitar el ojo a los diputados locales en la sesión de mañana, sobre todo si faltan. La diputada Luisa Gutiérrez Ureña justificó que ha faltado a sesiones porque lleva un embarazo geriátrico. “…A veces se me pone dura la barriga por no tomar el reposo que me manda la ginecóloga…”. Esto al responder en varios mensajes de la red social X a la columna que se publicó ayer aquí en la que se destacó sus ausencias y en la que además se habló del beneficio que le da un juicio promovido por su compañero Ricardo Rubio, que sienta precedente al devolverle el fuero constitucional con base en el 111 de la Carta Magna. Deseamos que la diputada Gutiérrez Ureña goce de cabal salud, que todo salga bien en su etapa gestacional y ojalá las complicaciones que la han obligado a no ir al Congreso no sucedan más, mucho menos mañana porque en una situación tan delicada como la que se discute este miércoles seguramente en su propio grupo parlamentario habrá lamentaciones al abrirle la puerta a la ratificación de la fiscal. Lo responsable habría sido pedir licencia como diputada para asegurar el voto que dice defender.

UPPERCUT: Este miércoles se discute en el Senado la nueva terna del presidente López Obrador para designar o no a la sucesora de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte. Los de Movimiento Ciudadano están en la mira por la información trascendida en el sentido de que daría su voto en favor de Bertha Alcalde siempre y cuando les den las presidencias de las magistraturas regionales en Jalisco y Nuevo León, donde el partido naranja es gobierno.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

