La buena noticia es que llegan vacunas anticovid de primer mundo

La tragedia de Texcaltitlán ha vuelto a exponer el enorme fracaso de la 4t, ahora en materia de seguridad ciudadana. Tres trabajadores del campo muertos y once improvisados extorsionadores y aprendices de sicarios ejecutados a palos y machetazos, fue el resultado de una nueva masacre, la enésima en lo que va de la presente administración en que, según el presidente, ese tipo de eventos ya habían terminado. Otra vez, la ausencia de estado de derecho, el vacío de poder y la omisión de la autoridad muestran a México como un país sin ley en que el crimen organizado nunca tomó un libro para dejar de delinquir y en el que acusarlos con sus abuelitas sigue siendo una macabra broma de pésimo gusto. Lo ocurrido en Texcaltiltlán, Estado de México, no es privativo de esa entidad y mientras la autoridad federal y las estatales no tomen las cosas en serio la escena del pasado viernes seguirá repitiéndose una y otra vez. Ojo, el crimen organizado sigue reclamando sus propios tributos y lo hace impunemente como un poder paralelo al que fue elegido constitucionalmente en el país. Que los ciudadanos productivos, abandonados, hayan decidido dejar de ser víctimas del crimen y actuaron por propia cuenta, nos regresa al período neoliberal en que las autodefensas se convirtieron también en cárteles de la delincuencia, que es lo que se supone iban a combatir. Parece que los que dicen ser diferentes, no han aprendido nada. Ante esta realidad, lo peor del caso es qué hay quienes piden “continuidad”.

La buena noticia es que estamos a unos días de que sea puesta al alcance, eso sí sólo de algunos, la vacuna anti covid-19 bajo certificación de la Organización Mundial de la Salud. Una vez fuera de la administración federal Hugo López Gatell, el doctor muerte que fungía como secretario de salud, el gobierno federal autorizó la importación y venta de reactivos de Moderna y Pfizer que a partir de la segunda mitad de este mes llegarán a nuestro país, pero bajo ciertas condiciones. Su aplicación se hará sólo mediante supervisión médica y tendrá un precio que aún no ha sido revelado.

Apenas se dio a conocer la detención de René Gavira Segretes, ex director administrativo de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), señalado como uno de los responsables del multimillonario desfalco por más de 22 mil millones de pesos en contra de la paraestatal, la pregunta obligada es para cuándo la Fiscalía General de la República procederá contra su jefe Ignacio Ovalle Fernández, director general del organismo y señalado también por acción u omisión en el escándalo financiero que en materia de corrupción ha dejado muy mal parada a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La respuesta ya la dio el propio inquilino de Palacio Nacional, quien primero dispuso brindar protección a Ovalle dentro de su gabinete enviándolo como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación y después, al señalar que su amigo es inocente y que en la trama de los 22 mil millones saqueados al erario, Ovalle “fue engañado”. En esta trama, más bien los engañados seguirán siendo los mexicanos y la justicia.

Hay que estar muy atentos con lo que ocurra en los siguientes días con CIBanco, propiedad de Jorge Rodrigo Rangel De Alba y dirigido por Mario Maciel Castro, esto luego de que se ha ventilado un conflicto legal a partir de que un juez dictaminó un arraigo nada más y nada menos que contra los accionistas y representantes legales de CIBanco, el recurso legaloide que según información en poder de esta columna fue promovido por una empresa de nombre Hersuma Asesores SA de CV. Fuentes cercanas al caso aseguran que existe un adeudo reclamado por dicha empresa el cual supera los 300 millones de pesos contra CIBanco.

POR ENRIQUE MUÑOZ

