Tabasco y el sureste mexicano han hecho grandes aportaciones a la transformación económica, política y social del país, con su riqueza petrolera se ha fincado el desarrollo de México y en sus entrañas se gestó uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia del siglo XX, que sacudió los cimientos del viejo régimen y sentó las bases de la Cuarta Transformación del México del siglo XXI.

Este movimiento fue encabezado por nuestro hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado en su lucha social y democrática por tabasqueños de comunidades campesinas e indígenas y colonias populares, que derivó en la conformación de un partido político, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Instaurando una nueva forma de gobernar con austeridad republicana, erradicando la corrupción y el amiguismo, reduciendo la pobreza con una política social bajo el principio de “por el bien de todos, primeros los pobres”.

En el V Informe Legislativo, ante ciudadanos del Distrito Federal 4, quienes me han respaldado de manera consecutiva para ser su representante popular con la votación más alta en toda la historia parlamentaria de México, he dado cuenta con buenos resultados de cómo he contribuido a crear y fortalecer la Cuarta Transformación de México.

Como constructor y fundador de Morena, trabajando activamente en territorio en la organización de la base social que permitió al movimiento ser gobierno; ya como diputado, aportando con lealtad y firme convicción a la creación de la arquitectura jurídica de la Cuarta Transformación, elevando a rango constitucional los programas de bienestar; estableciendo la Austeridad República y el combate la corrupción; y participando en la primera línea en el rescate y defensa de la soberanía energética de México, para construir un país verdaderamente democrático, libre y con justicia social.

Los constructores y fundadores de este movimiento social, surgido desde Tabasco, estamos obligados a asumir, con responsabilidad ética y moral ante nuestros paisanos, el cuidado de este histórico legado de genuina democracia y dignidad del presidente Andrés Manuel, que miles de mujeres y hombres de principios y valores progresistas construimos con tanto esfuerzo.

En la actual disyuntiva política con miras al 2024, nuevamente debemos salir a las calles a combatir con información veraz las viejas prácticas caciquiles del viejo régimen, que hoy quieren confundir al pueblo con desinformación de que en Morena somos iguales que ellos, repartiendo entre grupos candidaturas por cuotas para cuates por amiguismo e influyentismo.

Pero en Morena no se reeditan las viejas prácticas del pasado, en la que se tomaban decisiones a espaldas del pueblo para servir a intereses de grupo.

En Morena el pueblo manda, porque no le tenemos miedo a la democracia, por eso las candidaturas se definen por encuestas, con una convocatoria pública que establece tiempos y reglas claras que valoran atributos éticos y políticos; antigüedad en la lucha de las causas sociales y la vida democrática; y las aportaciones al proceso de transformación para cerrarle el paso a los simuladores.

Los morenistas tabasqueños asumimos la obligación ante México y Tabasco de resguardar nuestra democracia, de informar al pueblo que personajes impresentables del pasado hoy quieran asumirse como demócratas pretendiendo burlarse de la memoria histórica de los tabasqueños.

Defenderemos los principios que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció en el Congreso Constituyente de Morena: “El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) será un partido político de hombres y mujeres excepcionales, donde no cabe el nepotismo, el amiguismo, ni el clientelismo.”

Y como bien dice nuestra precandidata única a la Presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: “si no conocemos la historia, nuestros principios y nuestras causas, podemos regresar al pasado de corrupción y privilegios”; por eso también afirma: “debemos tomar una decisión, seguir por el camino de la transformación o regresar al pasado”.

POR: MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DIPUTADO FEDERAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA

DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

WWW.MANUELRODRIGUEZ.MX

