Los retos de la COP28

Desde el 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre del presente año, se estará llevando a cabo la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28) en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en la que este año el eje principal es la urgencia de hacer un llamado a los países a corregir el rumbo.

En la Cumbre del Clima, se tiene la participación de cerca de 70 mil asistentes, entre los que destacan Jefes de Estado y Gobierno, así como de representantes de las Naciones Unidas, Sociedad Civil, Empresarios y Académicos.

A casi 10 años de la firma del Acuerdo de París, en el que los países se comprometieron a combatir el calentamiento global, se hará un balance general de los avances y retos que se tienen en años venideros para cumplir con la reducción del uso de combustibles fósiles y se haga una transición a energías más limpias.

Las consecuencias del calentamiento global afecta de manera directa a los países no desarrollados y en vías de desarrollo, pues al depender del sector primario, cómo lo es la agricultura, pesca o ganadería; estas se puedan ver afectadas por la falta de lluvia o por la erosión de las tierras de cultivo.

Al no tener nada que cultivar, las personas emprenden una migración interna o a otros países, provocando una crisis de desplazamiento que afecta a las grandes ciudades porque no están diseñadas para atender a tanta población. Tal es el caso de Guatemala y México y el creciente aumento en el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Es por ello que en la COP 28, los países más afectados han solicitado apoyo a las naciones más desarrolladas para hacer frente a los millonarios gastos que tienen que hacer para combatir el calentamiento global. De acuerdo a la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, el dinero sería para que se puedan hacer las adecuaciones necesarias y se puedan enfrentar las inundaciones, incendios forestales u olas de calor que han incrementado en este año.

Se plantea la creación de un Fondo y que este sea usado por los países no desarrollados, se sugiere el cobro de un impuesto global para las finanzas, el sector petrolero y de gas y, de logística. Es una discusión compleja porque se tiene que llegar a un consenso en el que los países acepten pagar este impuesto y que realmente los recursos vayan a lo destinado, pues, varios de los países tienen un gobierno débil y puede haber mal uso de ese dinero.

Las palabras del encargado de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, Simón Stiell, fueron contundentes, la participación en el foro no deben quedarse en buenas intenciones, se deben de tomar acciones con los mecanismos existentes para mantener la temperatura de la Tierra en 1,5º.

Los Gobiernos, ya sean de izquierda o derecha, deberán de trabajar para el futuro de las próximas generaciones y de esta forma lograr la transición energética para el año 2030, se ve lejano, pero las consecuencias del calentamiento global las estamos sufriendo en este 2023. El multilateralismo enfrenta uno de sus grandes retos en este tema donde las consecuencias de no actuar no conoceran de desarrollo o no desarrollo.

POR: AZUL ETCHEVERRY

AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM

@AZULETCHEVERRY

MAAZ