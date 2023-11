Metanfetamina del Bienestar

Al otro lado del mundo, México vuelve a ser noticia. Lástima que sea en negativo, por un escándalo que a su vez pone bajo la lupa el actuar de diversas autoridades de nuestro país. La aduana de Hong Kong decomisó poco más de una tonelada de metanfetamina que llegaba escondida en caracolas de mar, estas empacadas en sacos de SEGALMEX. Penoso. No nos consta aún que el fentanilo provenga de China, mas a ellos sí que la metanfetamina provino de nuestro país.



Y escribo “provino de”, pues la verdad sería muy extraño pensar que la droga se hiciera en China, luego viajara hasta México, la introducieran en conchas mexicanas, la empacaran en sacos mexicanos y la mandaran de vuelta a Hong Kong. Mas nuestro gobierno federal no tarda en argumentar exactamente eso…



En fin: escándalo de talla internacional; más de una tonelada de droga con un valor superior a los 81 millones de dólares.



Hay demasiadas preguntas que requieren respuestas reales, claras y prontas, y nada de maromas. Algunas son muy sencillas de contestar como: ¿de dónde salió el cargamento?, ¿quién lo embarcó?, ¿qué autoridades aduanales supervisaron esto?, ¿en qué barco viajó?, ¿quién estaba a cargo de la custodia del puerto de donde salió? Total, que ¿cómo explica la Secretaría de Marina que este cargamento saliera de costas mexicanas?



Y digo la SEMAR porque no se olvide que a partir de este sexenio es esta dependencia la encargada de cuidar y administrar puertos y aduanas del país (además del AICM).



Lo anterior es relevante porque no se encontró la droga en un embarque de contrabando; iba declarada como si fuesen conchas y salió de forma registrada de nuestro país.



Es menester, entonces, saber cómo se está dando la coordinación del narco con diversas autoridades mexicanas para hacerlo. Muchas dudas en torno a aduanas, empacadoras, vías de comunicación, permisos de exportación (Economía, SEMARNAT y SEGALMEX, entre otras dependencias).



Pero me temo comenzará la vieja historia de patear el bote. ¿A quién le echarán la culpa en esta ocasión? Por lo pronto, SEGALMEX ya se deslindó del hecho y alista… denuncias. Antes de comenzar convendría saber por qué no denunció el robo de los sacos con su logo (unos que, por cierto, Mexicanos Contra la Corrupción / MCCI ya había documentado tiempo atrás que la dependencia había comprado a una empresa fantasma por un monto de escándalo).



Y hablando de otros casos, ahora que me acuerdo, esta estructura ya había estado involucrada en otro escándalo internacional cuando en mayo de este año, en Varsovia, se vendieron paquetes de baterías “SEGALMEX”. ¿Cómo aparecieron pilas en Polonia que deberían ser parte de despensas para comunidades indígenas de nuestro país? (Por cierto, SEGALMEX pagó la cantidad completa de baterías y hay una parte que aún está en su posesión —a punto de expirar— en las bodegas de la empresa a la cual se las compró. Asimismo, no ha iniciado investigación alguna para determinar cómo llegaron las otras pilas a Polonia).



Total, una muestra más de la corrupción en la que se encuentra inserta una institución creada en este sexenio y en cuyos tres primeros años fue dirigida por Ignacio Ovalle, quien continúa despachando en el gobierno en otra área. Recordemos: el desfalco que tiene que ver con dicha institución (más allá de las pilas y la metanfetamina decomisada) supera ya los 20 mil millones de pesos. Más que establecido que deja a la “Estafa Maestra” (7 mil 670 millones de pesos) como un acto de párvulos.



Pero ante la corrupción, el silencio, las mentiras, o el disimulo. De López Obrador, quien un día antes del decomiso anunciaba “nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada”. De Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, negación sin presentar ninguna prueba alguna que desmienta el hecho. De Leonel Cota Montaño, un escueto —y así como escueto absurdo, poco convincente y carente—deslinde de responsabilidades por parte de SEGALMEX, argumentando que el mal uso que se haga de los sacos depende exclusivamente de quienes exportan productos.



Hong Kong encontró más de una tonelada de drogas en sacos con el logo de SEGALMEX y el escudo de nuestro país. No solo es bochornoso, apesta a lazos, implicaciones y relaciones entre el gobierno y el narco.



Solo falta que nos digan que se trata de metanfetamina del Bienestar y que, por lo mismo, no debemos preocuparnos…

POR: VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

PAL