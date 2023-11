Los verdugos del nearshoring mexicano

No todo lo que está ocurriendo en México en materia de nearshoring puede caracterizarse de triunfo absoluto. Hay fuertes competidores que también capturan pedazos del desacoplamiento de Estados Unidos de China.

Véase, por ejemplo, lo que se acaba de anunciar para Malasia: la realización de una expo anual, global, concentrada en la industria de electrificación vehicular.

¿No debió México capturar un evento de electrificación vehicular con visibilidad internacional? Sin duda. Pero no se hizo. Ahora Malasia ha presentado su Automechanika Kuala Lumpur, que se llevará a cabo bajo inversión de Messe Frankfurt, y que se realizará en agosto de 2024. El anuncio se hizo ayer en la capital malaya y se especificó que esta expo dejará de ser una plataforma de negocios bianual, para convertirse en un evento con stands de exhibición y actividades magnas cada año. Los organizadores eligieron Malasia porque les gustó su Nuevo Plan Maestro Industrial.

Es cierto que en mayo pasado, Monterrey hospedó el foro Americas Mobility of the Future 2023, evento concentrado en la electromovilidad. Pero tuvo un carácter de tipo B2B o business-to-business; es decir, concentrado en los contactos entre las propias empresas del sector. No obstante, lo de Malasia es distinto: incluirá un fuerte componente de mercadotecnia, exposición de vehículos en los stands, lanzamientos, fiestas temáticas, y un sinfín de eventos relacionados.

Vietnam también está capturando posicionamiento global en la tendencia del friendshoring. La propia Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, calificó a Vietnam como “clave” en la tendencia, mientras los pronósticos apuntan a que el PIB de ese país se disparará hasta 6.5 por ciento este año, resultado de este fenómeno y de la gran inversión que recibe. Vietnam es visto como el país número uno al salir de China por parte de muchas empresas que están relocalizándose.

Y no es lo único. Taiwán tiene estrategias agresivas para capturar inversiones, y en las plataformas de los actuales candidatos presidenciales, el friendshoring es un componente fundamental.

Por ejemplo, el candidato opositor Hou Yu-ih, ha prometido emular la tendencia estadounidense para reducir la dependencia de China, por lo que ellos también dirigirán inversiones taiwanesas hacia Europa, América y Japón.

El nearshoring no es, ni de cerca, una batalla 100 por ciento ganada por nuestro país, aunque estamos a la delantera gracias a la vecindad con Estados Unidos. Pero más nos valdría elevar más la exigencia a lo largo y ancho de gobiernos, empresas y cámaras industriales, para capturar todos los segmentos derivados de un fenómeno que naturalmente tendrían que recaer en México.

IMSS

Llegó a 22 millones 302 mil 690, el número de trabajadores registrados ante el IMSS. Es el mayor registro histórico.

