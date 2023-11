¿Para morenistas, o para todos la ayuda por Otis?

La buena noticia es que habrá 61 mil millones de pesos para la rehabilitación de Acapulco tras la desgracia que dejó Otis, aunque ahora habrá que ver qué tan capaces y apartidistas serán las encargadas de administrar esos recursos la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y la Gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado. Y no es por sospechar pero habrá que ver si ambas funcionarias resistirán la tentación de ayudar a todos por igual y no sólo a morenistas y aliados. La pregunta no sale sobrando si se considera que, entre otros jugosos alicientes, habrá 20 mil créditos por 25 mil pesos a la palabra, o sea gratis. ¿Quiénes serán los beneficiados, bajo qué condiciones, cómo se hará la lista, o será como le hace el gobierno federal, a pura asignación directa? Habrá despensas, colchones, estufas, refrigeradores, ventiladores, y vajillas según el anuncio oficial pero, ¿a cuates que se mochen con su diezmo y sólo a morenistas amigos? No se necesita ser adivino para adelantar que habrá favoritismos y protestas. Es más honesto y habrá que exigir que esas decisiones las tome un comité ciudadano integrado por comerciantes, hoteleros, dueños de bares, restaurantes, turisteros y demás implicados, todos locales, pero NO políticos llegados del centro del país con sus intereses partidistas. Sobre el tema, esta misma semana la oposición en el Senado ya prepara denuncias penales contra Laura Velázquez, historiadora del arte, la dizque titular de Protección Civil que frente a la tragedia nunca apareció. ¿Pero qué tal para cobrar?

En un lance de innecesaria abyección, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, propuso que los estímulos económicos destinados para los medallistas mexicanos, que en este caso se encuentran compitiendo en los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023, sean desviados como ayuda del gobierno a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Habrá que recordarle a la ex campeona de los 400 metros planos que los recursos de los atletas están destinados para ellos, que la ayuda a los afectados por desastres naturales es una obligación de los gobiernos municipal, estatal y federal, los cuales deben disponer de recursos especialmente etiquetados para desastres naturales como los que tenía el desaparecido FONDEN, y que ella no puede hacer caravana con sombrero ajeno a costa de quienes nos representan en justas internacionales. Ana Gabriela no puede dar a unos quitándole a otros y, ya que hablamos de ella, exigimos que antes que concluya el sexenio aclare dónde están los 550 millones que no aparecen en la dependencia que encabeza y que le han merecido al menos 56 denuncias de la diputada María Elena Pérez Jaén ante autoridades judiciales. No sea que en octubre venidero aplique la técnica que la hizo campeona mundial en 2003 y ¡huya contra reloj!

13 lesionados, que hasta aguas negras tuvieron que tragar, dejó como resultado la negligencia de la presidenta municipal morenista de Chimalhuacán, Xóchitl Flores, a quien desde el pasado mes de febrero los vecinos le advirtieron por escrito y con fotografías sobre el deterioro del puente peatonal que une a su municipio con Nezahualcóyotl, el cual se desplomó el 2 de este mes de noviembre. Del alcalde de Neza tampoco puede esperarse mucho, ya que lo de él es bailar el perreo tal cual ha quedado registrado en redes. Como sucede en estos casos, luego del colapso de la oxidada estructura la burocracia mexiquense se ha dado a la tarea de revisar las condiciones que guardan otros pasos peatonales sobre canales de la región oriente del Valle de México. Después del niño ahogado…

Vaya una calurosa felicitación a la Red de Intérpretes y Promotores Interculturales de Oaxaca, organización no gubernamental que fue reconocida con el Premio al Pluralismo Global 2023 que otorga el organismo del mismo nombre y que será entregado en Ottawa, Canadá, por su labor como grupo de intérpretes que brinda asesoría y traducción a quienes no hablan castellano y que están sujetos a un proceso judicial en ese estado de nuestro país. En entrevista con este reportero, Jesús Gerardo Herrera, Director de Justicia Intercultural de la Red de Intérpretes, me comentó que su trabajo fue reconocido entre 200 postulaciones de todo el mundo, resultando ganadores absolutos en el mundo de habla hispana, junto con otros grupos de Camerún y Palestina. El trabajo de estos 120 jóvenes egresados en distíngales áreas del conocimiento resulta de suma importancia para hombres y mujeres indígenas en conflicto con la ley, especialmente con los que están en la cárcel, en un estado de 4.1 millones de habitantes, del que 1.2 millones hablan únicamente alguna de las 177 variantes lingüísticas. Su trabajo es una muestra más de que la sociedad se tiene que organizar por sí misma ante la pasividad y la indiferencia gubernamental. ¡Enhorabuena!

