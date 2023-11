Gira de largo aliento

Larga gira iniciará el presidente López Obrador. Empieza martes o miércoles en Acapulco, a donde regresará a supervisar el plan de reconstrucción; de ahí va a Baja California, para recorrer obras en siete municipios, y asistir al informe de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en Rosarito. El lunes 13 será Sonora; ahí pasará su cumpleaños 70. Al otro día va a Culiacán, luego a Baja california Sur, y el día 15 a San Francisco, a la reunión Asia-Pacífico.

Puente de rescate da resultados

Con bastante éxito va avanzando el plan federal para evacuar a turistas de Acapulco, devastado por el huracán Otis. La SICT, encabezada por Jorge Nuño, informó que hasta ayer se había trasladado a 22 mil 655 personas: 19 mil 244 por vía terrestre y 3 mil 411 por aérea. Esto, gracias a la coordinación con la iniciativa privada.

En ocho días se va de campaña

Será el próximo 12 de noviembre cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se separe del cargo para buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Al menos así lo adelantó el secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quien de paso sostuvo que él lo relevará al frente de la gubernatura.

Claudia y Xóchitl, sin mancha en la UNAM

Limpias quedaron las virtuales candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, luego de que la UNAM concluyó que ninguna de ellas plagió sus respectivas tesis. La máxima casa de estudios, encabezada por Enrique Graue, emitió su fallo en favor de las aspirantes de la 4T y del Frente Amplio, y sólo le queda otro asunto similar qué resolver.

Ebrard, indeciso

Deshojando la margarita se mantendrá Marcelo Ebrard, de aquí al 10 de noviembre, pensando si abandona o no las filas de Morena. El ex canciller y ex corcholata presidencial puso esa fecha como límite para tomar una decisión. Casualmente, el mismo día en que el partido guinda dé a conocer a los seleccionados para competir por nueve gubernaturas.

