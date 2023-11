La inconstitucionalidad de los subsidios al Tren Maya

El lunes 13 de noviembre se publicó el decreto por el cual se reforma, entre otros, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos para que el dinero que se cobre a los turistas internacionales por ingresar a México se destine a un fideicomiso que constituya la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V. para financiar sus inversiones y operación.

En una frase, se van a emplear recursos públicos para subsidiar al Tren Maya. Sin embargo, en un Estado de Derecho eso no es tan simple como una mera orden del gobernante en turno. Hay que acatar lo que tenga que decir el orden legal vigente.

Sin duda, el Estado mexicano es una organización sociopolítica que tiene asignadas constitucionalmente diversas tareas y para cumplir con ellas se requieren recursos financieros.

La autoridad obtiene esos recursos de las contribuciones de las personas que se benefician de la gobernabilidad e infraestructura que proporciona y entre los tributos legitimados por las leyes fiscales están diversos impuestos y derechos.

El Código Fiscal Federal define a los Derechos como: Contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.

Es decir, los Derechos (en la perspectiva fiscal) son los pagos que deben hacerse al Estado por un bien o servicio que provee.

Empero, la facultad impositiva del Estado es limitada porque tienen una relación de medio a fin. Las contribuciones sólo se justifican jurídicamente en la medida en que son necesarias para realizar las tareas que legítimamente tiene encargadas el Estado.

De conformidad con el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, los servicios de transporte por ferrocarril de carga o de personas son un sector prioritario para la economía nacional.

Adicionalmente el mismo numeral establece a la letra:

“[…]

Párrafo XIII

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

[…]”

Para nuestra Constitución, los subsidios son una facultad pública para auxiliar financieramente a determinados agentes económicos en la realización de actividades prioritarias, de manera temporal.

Claramente, ello implica una excepción al principio de libertad económica. En el sentido que está máxima asume un trato igualitario entre agentes económicos que se pierde con el subsidio. Algunos agentes reciben asistencia estatal y otros no. La razón jurídica es que el constituyente asume que hay circunstancias especiales que hacen evidente el beneficio colectivo de apoyar temporalmente determinadas actividades económicas o a determinados agentes.

Sin embargo, el Congreso de la Unión en el acto legislativo que establece el subsidio, debe obedecer las siguientes restricciones constitucionales: a) Debe establecer con claridad la temporalidad del subsidio; b) No debe ser particular (para una persona moral); c) No debe violentar otra normativa fundamental.

Por su parte, el artículo 73 fracción VIII de la CPEUM textualmente indica que:

“[…] Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos…”

Es decir, nuestro ordenamiento supremo impone límites a los subsidios cuando las obras ejecutadas por el gobierno han obtenido financiamiento de empréstitos. Pues si la obra respectiva (Tren Maya) produce un incremento en los ingresos públicos, claramente no requiere subsidios.

De todo lo anterior se sigue que la reforma legislativa en comento, que pretende asignar los derechos cobrados a los turistas internacionales, incumple con tres requisitos constitucionales: El de temporalidad, el de generalidad y el impuesto por el artículo 73 fracción VIII. Consecuentemente, la misma deviene inconstitucional.

POR MIGUEL A. ROSILLO

EEZ