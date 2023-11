Ni confiarse ni dejar de caminar

Durante las últimas semanas mi equipo y yo hemos recorrido el estado de Zacatecas para saludar a las y los vecinos, a los movimientos sociales y campesinos de nuestro estado e informarles de nuestras aspiraciones a continuar representándoles en el Senado de la República.

Este ejercicio no solamente nos ha servido para hablar de la trayectoria que hemos recorrido estos seis años ocupando un asiento en la Cámara Alta, sino también para reafirmar que el movimiento de la Cuarta Transformación debe seguir avanzando. He concluido con mucha satisfacción que la gente en mi estado sigue apoyando tanto al presidente López Obrador como a la Dra. Claudia Sheinbaum, que continuará el segundo piso de este proceso histórico.

También he sentido el calor de las personas que, continuamente, me expresan su preferencia por mi persona, lo cual me compromete a seguir caminando en el trabajo político y colectivo que llevo décadas realizando por la gente de mi estado. Son tiempos de Transformación profunda no solamente en las siglas del partido que lleva a cabo las tareas representativas y ejecutivas en las demarcaciones y en el país, sino también en las maneras en que hacemos política las y los mexicanos.

En Zacatecas, las personas están buscando la doble tarea de modificar las maneras en que se hacen política y movimiento al interior del movimiento, al mismo tiempo que la Cuarta Transformación se defienda y profundice. Me anima mucho saber que para ambas cosas, los y las zacatecanas encuentran en mí una opción y una oportunidad para crecer y avanzar las tareas que la vida pública exigen.

Con las precampañas federales echadas hacia adelante, la Dra. Claudia Sheinbaum ha logrado convencer al interior del partido sobre su liderazgo, y la militancia de Morena, PT y PVEM han salido a apoyar sus aspiraciones de defender la Cuarta Transformación en una futura candidatura presidencial, y en su momento, la tarea de la conducción de la política nacional. No debemos confiarnos, puesto que ningún rival es pequeño y ninguna victoria nunca está asegurada.

Sabemos que nos enfrentamos a muchas estructuras de poder que se ejercer aturotariamente y de manera imparcial: los grandes capitales, los medios hegemónicos y los partidos tradicionales apuestan por las opciones de la derecha, y en cualquier momento pueden, como lo hacen continuamente, reforzar su militancia en el partido de las trampas, la corrupción y la mentira. Procesos como el de Argentina nos deben enseñar que nunca debemos dejar la lucha social en manos del adversario, ni confiarnos en las encuestas.

Aunque en Zacatecas las encuestas que he recibido me indican que gozo de las preferencias de los electores hacia la representación del Senado, lo mismo que la Dra. Claudia Sheinbaum hacia la candidatura presidencial, mi equipo y yo no nos hemos confiado. Queremos tocar la mayoría de los corazones posibles en esta precampaña, para convencer de lo importante que es seguir proponiendo, escuchando y dialogando sobre el proyecto a nivel nacional y a nivel estatal.

Con los pies sobre la tierra y la mirada puesta en la gente, seguiremos caminando en esta tarea de la Transformación de la vida pública en México y en Zacatecas.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE

PAL