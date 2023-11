El título trae al pensamiento una innumerable lista de personajes que hoy se podrían encontrar con esta plataforma como parte de su identidad.

Esta subcultura mediática ha convertido la propuesta política en un escaparate del absurdo, donde la falta de seriedad es lo que encanta a algunas generaciones a sumarse a una convocatoria vacía.

El acartonamiento tampoco es una opción, pero ante la falta de carisma y de propuestas inteligentes, se acude de manera emergente a la denostación de la persona con un solo propósito: hacer reír a toda costa. El estridente Javier Milei, “el Loco” como se le conoce, es el último y reciente monumento vivo de la frivolidad latinoamericana, su conducta disruptiva conquistó el voto de las y los jóvenes de entre 19 y 35 años de edad. Ninguna propuesta podría llevarse a cabo sin el acompañamiento de un Poder Legislativo consciente, serio y analítico; la propuesta de absoluta privatización es una condición cíclica, como callejón sin salida, ante la caótica Hacienda Pública argentina, ¿pero será la solución? ¿O, al haber sido el único vocero con un megáfono integrado en la boca que aturde, resultó lo idóneo?

El peor Presidente de la historia de México, el apátrida Vicente Fox, es el mayor y más lamentable ejemplo de un personaje frívolo, donde en su lenguaje corporal, vestimenta, lenguaje oral y conducta en redes, refrenda cada segundo el máximo exponente de la frivolidad como plataforma política, eso le costó su censura permanente en la red social “X”, antes Twitter, al ofender a Mariana Rodríguez por ser la esposa del aspirante presidencial Samuel García.

El arte del disfraz se ha utilizado en el ambiente artístico desde el inicio de la civilización, para ironizar, escenificar, interpretar o emular a un personaje; Xóchitl Gálvez Riz, la aspirante del Frente Unido por México, ha tenido permanentemente la necesidad de disfrazarse como si no fuera ella misma un personaje, ¿por qué asumirte como algo que no eres? ¿Por qué de dinosaurio? ¿Por qué una pijamada? ¿Por qué una supuesta indígena? Porque no tiene identidad, en realidad nada la representa, el mismo grupo político que la impulsa, la denosta, fue utilizada por Fox en su sexenio, con y sin su voluntad, a los conservadores no les gusta su disfraz, ni la risa fácil, roza lo bobo, que es muy cercano a lo fútil y banal, un ejemplo inequívoco de la marca de la casa, frivolidad ridícula.

Las y los mexicanos necesitamos de políticos que tengan la enorme prioridad del bien común, donde se garantice convivencia aun ante las diferencias, que la gente tenga plenos derechos constitucionales, que la paz esté granizada, que puedan emitir un mensaje fresco que dé tranquilidad a una audiencia, una propuesta inteligente, carismática y fresca, que no se eclipse ante la ausencia de un teleprompter. Que el centro de sus preocupaciones sea la gente.

La superficialidad que evoca la frivolidad es un cáncer para toda conducta humana, más aún en política, el ambiente social no tiene cabida para payasos de mal cuño.

El arte de la política y la elocuencia deben ser los grandes valores que dan confianza y respeto a un elector cada vez más exigente.

POR RICARDO PERALTA

PAL