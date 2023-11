Claudia Sheinbaum y el maíz transgénico

Si efectivamente Claudia Sheinbaum gana la presidencia de México en 2024, uno de los temas más urgentes y complejos que tendrá que resolver es la prohibición a la producción de maíz transgénico en el país.

El presidente López Obrador se negó a aceptar este tipo de cultivos, pero ella, que gusta de destacar su perfil científico, tendría que decidir entre regir su gobierno por preceptos científicos —como seguramente es su preferencia—, o por intereses ideológicos, que suelen estar en contra de este avance y que son abrazados por la izquierda. No está fácil.

Hace unos días el Consejo Nacional de la Tortilla llevó a cabo un importante foro sobre el tema. El presidente del Consejo, Homero López García, convocó a una multiplicidad de actores relevantes en la materia, varios de los cuales subrayaron la realidad: 50 por ciento del maíz que se consume en el país es importado. Asimismo, se insistió en las “secuelas” que ha dejado la prohibición del maíz en el sector, una de las más importantes el establecimiento del panel de controversia con Estados Unidos.

En estos foros se sigue insistiendo en que el gobierno de México debería adoptar una “solución basada en la ciencia y analizando temas técnicos y científicos”, a fin de garantizar la seguridad alimentaria.

En el foro estuvieron presentes científicos como el doctor Gerardo Torres Salcido, del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM; la doctora María Amanda Gálvez, del Departamento de Alimentos y Biotecnología de la UNAM; y el doctor Rafael Ortega, de la Universidad de Chapingo.

No parece haber otra salida en el largo plazo para México. Si el país continuará creciendo no puede hacerlo con una prohibición prejuiciosa que no tiene pies ni cabeza contra el maíz transgénico, que a todas luces incrementaría la productividad y generaría un mejor precio para millones de consumidores. De ahí que los candidatos presidenciales, y particularmente Claudia Sheinbaum, que lleva la delantera en las encuestas, deberán decidir pronto qué postura tomar, si una basada en ciencia u otra basada en prejuicios, como ocurrió en los últimos años.

SCOTIABANK

El banco que encabeza Adrián Otero lanzará la próxima semana un innovador producto llamado Hipoteca Green cuyo propósito central es contribuir a disminuir la huella de carbono a través de fomentar el uso de ecotecnologías en la vivienda. El Infonavit ya tiene un producto similar que financia el equipamiento de tecnologías verdes en las casas.

STELLANTIS

La automotriz que encabeza en México Carlos Zarlenga acaba de ampliar su centro de distribución de autopartes originales en Toluca, Estado de México, tras haber invertido 189 millones de pesos. Se logró una dimensión de 45 mil metros cuadrados. El centro distribuye partes a México, EU y Canadá.