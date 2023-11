Como en los viejos tiempos

Arropada y aplaudida por la ciudad que gobernó por cuatro años fue como recibieron a Claudia Sheinbaum en su gira de este domingo por la capital del país. La coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación recorrió Iztapalapa, donde la acompañó su símil de Morena por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, donde dejaron claro el respaldo para la aspirante que fuera alcaldesa por cinco años.

Samuel impacta las redes

Más allá del empujón que les dio Vicente Fox, con sus polémicos comentarios, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez ganaron la batalla en las redes sociales durante la primera semana de campaña presidencial. Los mensajes del abanderado de MC alcanzaron 7.2 millones de vistas en las plataformas X, Instagram y Tick Tock, con lo que se prendieron las alarmas de un equipo de Xóchitl Gálvez que apenas pudo conseguir 2.4 millones de vistas para su spot.

Reunión de medios

La Alianza de Medios Mx, que durante dos años ha trabajado en la protección de periodistas y la capacitación de comunicadores y empresas del sector, tendrá la noche de este martes su primer acto público con un cóctel al que acudirán directivos de medios, columnistas, empresarios, académicos, políticos y funcionarios públicos.

A negociar

Nos dicen que el senador Ricardo Monreal no asumirá de inmediato la presidencia de la Jucopo en el Senado, pero comenzará a operar con los demás grupos parlamentarios para tratar de avalar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que se antoja imposible, porque la oposición ya anunció que rechaza la terna enviada por el Ejecutivo Federal.

Revés contra Lozoya

La Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, advirtió que la residencia de 38 millones de pesos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, continuará asegurada y no será devuelta porque es inaceptable la decisión de la jueza de no aplicar la extinción de dominio.

