Comunidad judía, unida e imparable

Asistí a uno de los eventos más relevantes en materia empresarial para la comunidad judía de México, la entrega de los premios Israel Latin American Network (ILAN), que se otorgan a la innovación y que reconocen la contribución excepcional de varios emprendimientos. La organización está presidida por Isaac Assa.

Dos cosas llamaron mi atención. La primera es la absoluta determinación de la comunidad judía relacionada con Israel para mantener apoyo y cercanía para ese país tras los ataques terroristas de Hamás. Están muy unidos.

Un empresario me relató que acababa de regresar de Israel una noche antes y que allá pudo visitar todos los sitios mancillados por los terroristas. Observó los vídeos de los asesinatos a los civiles perpetrados en el kibutz Kfar Aza: “creo que no podré eliminar esas imágenes de mi cabeza por el resto de mi vida”, me dijo. También estimó que esta guerra podría durar incluso varios años.

Lo segundo fue la altísima capacidad de innovación y emprendimiento que se mantiene potente y vigorosa para México, así como el reconocimiento que hacen a todas las innovaciones.

Los premios ILAN no están limitados a miembros de la comunidad judía, sino que más bien son una ventana para la vinculación de Israel con todo el vibrante sistema emprendedor con el que se relaciona.

Este año los premios los recibieron Alfonso Romo, presidente de Somos el Cambio; Judith Achar, presidenta de la Fundación Mitz; Alejandro de la Brena, CEO de Griyum; Carlos Zimbrón, CEO de Fuck Up Nights; Leonardo Rico, CEO de Lluvia Sólida; Adán Ramírez Sánchez, CEO de Green Fluidics; y Jorge Cueto, fundador de Prison Art.

Este galardón también se extiende hacia las universidades, pues se reconoce a los estudiantes que están impulsando innovaciones con el Premio ILAN a la Innovación Universitaria. En esta ocasión hubo proyectos del IPN, el ITAM, la Universidad Anáhuac, la Iberoamericana, la UP, y la UNAM.

Está imparable, unida y potente la comunidad judía en México. Eso fue muy notorio en este evento. Eso no quita que muchos de sus integrantes mantienen las heridas a flor de piel por lo que ha ocurrido en Israel: “mañana, tarde y noche estoy pensando en ello”, me dijo una participante. “Esta es la guerra del bien contra el mal”, me dice otro. Pues cómo no.

PIROTECNIA

Está creciendo la preocupación nacional por los accidentes que cada año ocurren en materia de pirotecnia. Casi la tercera parte de ellos se verifican en el Estado de México. Se habla de 754 talleres de pirotecnia formales en la entidad que gobierna Delfina Gómez. Ya hay especialistas como Iraís Ortiz, de la consultora MIDOT, que están impulsando iniciativas para mejorar la regulación del sector, incluyendo que las Pymes se apeguen a la Ley de Armas de Fuego, que debe ser actualizada. Estos riesgos deben atenderse.

