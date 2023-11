Sergio regresa al INE

Relevó la dirigencia de Morena, a cargo de Mario Delgado, a su representante ante el Instituto Nacional Electoral. De hecho, regresó a esa posición al diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien la ocupó de 2020 a 2021. Ayer, en sesión extraordinaria del Consejo General, el veracruzano rindió protesta y se fijó como objetivo defender los intereses de su partido y a sus candidatos. Suple a Mario Llergo, ex aspirante a la candidatura a gobernador de Tabasco.

Xóchitl arma su dream team

Esta semana, la precandidata del FAM, Xóchitl Gálvez, dará a conocer todos los nombres de las mujeres y hombres que formarán su equipo en busca de la Presidencia. Ya ha designado a algunos, como Santiago Creel, Max Cortázar y Consuelo Sáizar, y se habla de que integrará a personajes que habían guardado bajo perfil.

Evelyn, con buen respaldo

Mucho ruido hizo el informe de la la Diputada local de Tijuana, Evelyn Sánchez. Resulta que asistió parte del gabinete del gobierno estatal, que encabeza Marina del Pilar Ávila, además de políticos cercanos a la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum. Algunos hasta le corearon “presidenta”, pidiendo se lance para alcaldesa.

Mariana pone en su lugar a Fox

Tundido salió el ex presidente Vicente Fox por su mensaje misógino contra Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial, Samuel García. Hasta Xóchitl Gálvez lo regañó, y la aludida lo puso en su lugar: “No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer… no puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”. ¡Tómala!

Cuevas, en la incertidumbre

Nos cuentan que la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrenta un futuro político incierto, pues su relación con el Frente Amplio se desmoronó cuando ella le puso una “pausa”. Es decir, no puede buscar la reelección, toda vez que debería ser bajo las mismas siglas. Dicen en Movimiento Ciudadano que ya pidió ver al dirigente nacional Dante Delgado.

