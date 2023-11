La Liga MX Femenil no debe ser espejo de la Liga MX, puede ser mejor

Después de toda la polémica, malformación e ignorancia que han surgido tras lo establecido desde el Senado de la República en busca de una equidad salarial y de condiciones laborales, entre mujeres y hombres que son deportistas profesionales, sería bueno hacer una reflexión que podría ayudar a que la Liga MX Femenil encuentre mayor solidez a futuro.

Claro que lo propuesto por los legisladores no se reduce solamente al futbol profesional; sin embargo, el gran debate que se presentó en los últimos días vino a partir de la errónea idea de que esa reforma sería el principio del fin de la Liga MX Femenil.

Nada más lejano de la realidad, aunque todo lo ocurrido ayudó para comenzar a reflexionar en lo que es el presente del futbol profesional femenil en nuestro país y la manera en que se ha establecido.

Y entonces llegan las preguntas: ¿Por qué la Liga MX Femenil tiene que ser espejo de la Liga MX?, ¿por qué tienen que forzar a los equipos de Primera División a tener un equipo femenil?

Queda claro que no todos los dueños pueden o quieren tener un equipo femenil y nadie puede culparlos. Lo que se tendría que hacer antes de comenzar con acusaciones y señalamientos, es plantear la posibilidad de hacer de esta liga mejor que la Primera División varonil, sin la necesidad de que estén los mismos equipos.

En la historia de la liga femenil mexicana, son cuatro, quizá cinco, los equipos que han marcado la pauta gracias a la inversión de sus directivas: Tigres como las más ganadoras, Rayadas, América y Chivas. Por ahí en Pachuca también han invertido, aunque no lo han visto reflejado en títulos ligueros.

Fuera de esos clubes, los demás lo han intentado sin éxito o ni siquiera lo han intentado y solamente cubren el requisito.

¿Se puede hacer que la Liga MX Femenil no sea un espejo de la Liga MX? Por supuesto. Hay instituciones universitarias, equipos de Liga de expansión, y otros inversionistas a los que les gustaría incursionar en el futbol femenil profesional y eso es lo que se debería aprovechar.

Leones Negros, Celaya, Mineros, son algunos de los equipos que han trabajado en sus equipos femeniles en espera de tener la oportunidad, y se podría voltear a ellos. Si alguno de los clubes de la Liga MX no quieren participar, que no lo hagan… Imaginen que la U de G recibe a Tigres en el Jalisco dentro de una jornada de la Liga MX Femenil. Por supuesto que se podría, siempre y cuando, se cubra con las obligaciones salariales y contractuales que permitan que, como lo han dicho los legisladores, las profesionales del deporte, en este caso del futbol, puedan pensar solamente en su carrera y no en cómo conseguir más dinero para subsistir.

En España, por ejemplo, la liga femenil no se compone solamente de equipos que son instituciones del varonil de Primera División y es un buen espectáculo y negocio. En Estados Unidos, la NWSL, muy pocos clubes tienen que ver con los de la MLS. Entonces, claro se puede hacer una liga en la que no necesariamente se necesite que los 18 equipos de la Liga MX tengan un femenil, porque eso no condiciona el éxito, el éxito vendrá conforme a la inversión, interés y trabajo que le metan todos los involucrados y eso está comprobado.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ