Los números hablan. Y sin querer tentar al destino: HAY PRESIDENTA. Sí me atuviera tan sólo a los números esto ya es notorio.

Según la encuestas, por ejemplo la de Las Heras Demotecnia, Claudia le saca más de 50 puntos a su contrincante más cercana: Xóchitl. El candidato “fosfo fosfo” va en tercero pero no me extrañaría que se trepara al segundo lugar, si Xóchitl continúa en caída libre. Pensemos que Samuel acaba de arrancar en forma su campaña mientras que a la Gálvez, se han empeñado en desdibujarla. Como que no encuentra ningún argumento (y no la culpo), para defender al PRI.

Y para variar aquellos que pulen la imagen de los políticos, ya se encargaron de quitarle lo poco dicharachero, ocurrente o chistoso que le quedaba. Si bien a ambas candidatas ya me las maquillaron, repeinaron y revisaron la indumentaria, Claudia se ve mucho más cómoda que la candidata del Frankenstein Amplio.

Y por supuesto lo lleva con mucho más elegancia. Mientras que Xóchitl ha tenido una serie de eventos en los que ni dando torta acude el público, o como el que intentó realizar en Coyuca de Benítez, Guerrero donde le rechiflaron… en cambio la Doctora anda con todo. Realizó su enlace matrimonial en una ceremonia muy privada, estrenó podcast y ya en plena campaña ha llevado a cabo eventos con la arena de “bote en bote”.

Pero no es sólo eso. Los discursos. Ahí nos queda claro el calibre de luchadora de Claudia. Desde sus épocas como estudiante colocando la bandera de huelga, hasta ese emotivo discurso con el que dió inició a la campaña y que a tantos emocionó. “Hemos demostrado que el modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista”, dijo.

Además de reiterar que lo que se busca es que todas las personas tengan alimento nutritivo tres veces al día, techo y vestido dignos. Acceso a la salud y sus derechos humanos, pues. Quién puede estar en contra de semejantes argumentos? Sin embargo, en todos los países existe una nata clasemediera, poco y mal informada que aspira a las riquezas obscenas del 1% de la población mundial y son aquellos que terminan votando por infames personajes de la ultraderecha como el tal Milei en Argentina.

Mismo que ya anunció que desaparecerá el servicio de salud público gratuito y educación gratuita. Venderá todo lo que le quede a la pobre Argentina y hasta los medios públicos. En serio ésto es lo que añoran personajes infaustos como Lilly Téllez? Chia… y luego tienen el descaro de asombrarse ante ese 78% de aceptación de mi Jaguar de Macuspana en su último año de gobierno! Ahora bien, no debemos confiarnos y que cunda el desánimo al sentir ya ganada la elección.

Esto le puede quitar emoción o “morbo” al pueblo para acudir apasionadamente a las casillas electorales. No olviden que lo que realmente está en juego será la mayoría en las diputaciones y el Senado. Que es de donde nos falta expulsar a las viejas sanguijuelas.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

