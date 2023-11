Fotografía del momento: Morena arrasa en la CDMX

El desgaste que sufrió el Frente Amplio por México, para designar a su candidato en la Ciudad de México, la lejanía de sus dirigencias nacionales con la militancia de la capital y algunas malas gestiones, lo han colocado en una posición de desventaja frente a Morena y sus aliados, de cara a las elecciones del próximo año.

De acuerdo con la encuesta de El Heraldo de México/Poligrama, de las nueve alcaldías que gobierna la alianza PRI, PAN y PRD, están en riesgo de perder tres: Azcapotzalco, de Margarita Saldaña; Tlalpan, encabezada por Alfa González; y Contreras, del priista Gerardo Quijano.

En todas aparecen con una clara desventaja frente al partido oficial, aunque eso no es todo, existen otras con empates técnicos o pocos puntos de diferencia.

Es el caso de Cuauhtémoc, de Sandra Cuevas, en la que sólo saca seis puntos de ventaja la oposición sobre Morena. O Miguel Hidalgo, encabezada por el panista Mauricio Tabe, en la que el Frente solo tiene cinco arriba.

Eso quiere decir, que en la fotografía del momento, el bloque de los partidos que dirigen Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, tienen todo en contra en cinco de las nueve alcaldías ganadas en 2021.

Llaman la atención algunos casos, como el de Cuevas. Se convirtió en una de las alcaldesas más polémicas por sus enfrentamientos con Morena y el Gobierno de la CDMX, pero también porque buscó ser candidata y nunca la dejaron llegar.

O el caso de Tabe, en Miguel Hidalgo, porque si bien logró arrebatar la administración a Morena hace tres años y regresó un bastión al PAN, hoy el escenario parece muy complejo. Los morenistas, encabezados por Víctor Hugo Romo, le hicieron la vida de cuadritos.

Magdalena Contreras también está perdida para el PRI y sus aliados, debido a que Quijano nunca logró articular políticas para opacar a Morena y al gobierno de Sheinbaum. Y eso sumado a los conflictos del tricolor, lo imposibilitaron para hacer un buen gobierno.

Pero los de Morena no cantan mal las rancheras. También corren riesgos en tres demarcaciones: Venustiano Carranza, de Evelyn Parra; Xochimilco, de Carlos Acosta; e Iztacalco, de Armando Quintero.

Sus gestiones no han sido bien evaluadas, no sólo por las encuestas sino por funcionarios y dirigentes morenistas.

El partido de Mario Delgado y Sebastián Ramírez -me dijo una fuente de Morena- hará todo para tener candidatos competitivos. Y esperan revertir las tendencias, por el arrastre que todavía tiene el partido guinda, según la encuesta de El Heraldo.

Les asiste un poco la razón, porque la alianza Morena, PT y PVEM logra 50.7 % de la votación para jefe de Gobierno, contra 26.8%, del PRI, PAN y PRD, y 6.6% de Movimiento Ciudadano.

En este ejercicio no aparecen Clara Brugada, Santiago Taboada o alguien del partido naranja, y en la oposición confían en que la distancia será más estrecha cuando se haga la encuesta con nombres y apellidos.

Sea como fuere, el partido de López Obrador y Claudia Sheinbaum llevan las de ganar hasta en la capital, a pesar de que muchos piensan que las clases media y alta están hartas y muy enojadas con la 4T.

A PROPÓSITO DE ENOJOS, donde están que no los calienta ni el sol es en Palacio Nacional, luego de que el pleno de la Corte desechó el recurso que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia para que el ministro Javier Laynez se abstenga de instruir la acción de inconstitucionalidad contra la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Las ministras afines a AMLO, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Margarita Ríos, votaron a favor y eso provocó el enojo presidencial.

