Regresa la Liga MX con el play-in

Esta noche, se abre el telón de la Liga MX con los partidos de play-in. Atlético San Luis se mide ante el León, mientras que Santos se enfrenta con Mazatlán. Es una fase que no debería de existir, sin sentido, pero que la Liga y las televisoras lo utilizan para vender y generar aún más dinero. Lo ideal sería que accedieran los primeros ocho a la Liguilla de manera directa, sin embargo, nuestro torneo se maneja totalmente diferente.

Luego del parón de la Fecha FIFA, el futbol mexicano está de vuelta con la parte final del torneo. El play-in funciona como un cuadrangular para definir los últimos dos boletos a la instancia final de la competición; es decir, el séptimo y octavo lugar mejor clasificados. El séptimo, que es San Luis, se ve las caras con el octavo, que es León, por lo que el noveno lugar, Santos, choca contra el décimo, Mazatlán. El ganador del primer encuentro se instala en la Fiesta Grande directamente, mientras que el vencedor del segundo partido debe enfrentar al perdedor del primero, en un tercer encuentro para definir al último invitado a los cuartos de final.

En el primer duelo, el cuadro potosino tratará de imponerse a La Fiera, que ha tenido una campaña irregular con altas y bajas de la mano de Nicolás Larcamón. En cambio, los dirigidos por Gustavo Leal iniciaron el Apertura 2023 de manera excepcional, hasta el punto de liderar el torneo, pero perdieron el rumbo en la segunda parte de la temporada, lograron una victoria en sus últimos ocho partidos disputados. Ahora tienen una buena oportunidad de encarrilar el camino en el Alfonso Lastras, para obtener su pase a la siguiente ronda.

En Torreón, el conjunto lagunero recibe a los Cañoneros. Un juego que nos deparará muchas emociones, sobre todo por el gran nivel que han mostrado los de La Comarca en el cierre del certamen. Juan Brunetta, Harold Preciado y Emerson Rodríguez han encontrado su mejor versión en lo que va de la campaña, y eso es una muy buena noticia para el entrenador Pablo Repetto. Un error que no se puede hacer es descartar a los sinaloenses, pues ganaron cuatro de sus cinco duelos más recientes. Sin tener muchos reflectores, el plantel de Rubén Omar Romano está siendo efectivo y muy sólido, ha encontrado su 11 recurrente, y ha exprimido lo mejor de cada uno de sus jugadores.

La realidad es que los cruces serán entretenidos y con dramatismo, pero eso no significa que sea lo pertinente, no se puede premiar tanta mediocridad en el balompié azteca. Es inconcebible que si hayas quedado en décimo lugar puedas tener la posibilidad de pelear por el título; además, América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla, que ya están en la Liguilla, tienen un parón de juego de más de dos semanas, por la Fecha FIFA y el play-in. Es una total desventaja para los equipos que hicieron un buen torneo el no tener roce futbolístico por varios días, indiscutiblemente afecta tu rendimiento y estas escuadras no están de la misma forma que terminaron el torneo.

En fin, ante todas estas situaciones que no deberían ocurrir, el play-in puede regalarnos detalles agradables. Es el momento del año donde se juega el todo por el todo, para avanzar y levantar la tan ansiada copa.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

PAL