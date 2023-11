Los chamaqueados del PRI

Adrián Rubalcava, el alcalde con licencia de Cuajimalpa que peleaba por la candidatura al gobierno de la CDMX, tuvo que tragar sapos y anunciar ayer que siempre no se va del PRI a pesar de oficializar su rompimiento en televisión y por la vía de un tuit tras el desencuentro con el Frente Amplio y con cada uno de sus dirigentes.

De un momento a otro quedó mermado políticamente porque hizo la peor jugada de su carrera. La balconeada que le dio Arturo Escobar, miembro de la dirigencia nacional del PVEM, de que desde hace medio año venía negociando su incorporación al partido no fue un mal presagio, sino un mensaje anticipado del oficialismo para cerrarle todas las puertas para ocupar un lugar en el Congreso, incluyendo las de Morena.

No le alcanza a Rubalcava para llegar al Senado por ningún otro partido diferente al suyo, ni siquiera a una diputación cuando en el PRI, Alejandro Moreno, líder nacional, le garantizó lugar en la Cámara alta como premio de consolación si apoyaba la candidatura de Santiago Taboada al gobierno de la capital.

No es un improvisado en la política. Rubalcava lleva más de 20 años en la política y es referente de la sobrevivencia del PRI en CDMX. Pero el otro error de sexto año fue anunciar en una entrevista el apoyo de los diputados locales de su partido a Ernestina Godoy para su ratificación al frente de la Fiscalía local. Obvio no lo logró porque al hacerlo público hubo operación desde la dirigencia nacional.

Al fallar los acuerdos que negoció con la 4T no encontró espacio, además de que Omar García Harfuch es un hecho que se quede con la senaduría. Se queda en el PRI para impugnar el proceso interno y de lo que pase dependerá el futuro en el gobierno federal en caso de que gane Morena. Vamos a ver qué pasa con la sucesión en la alcaldía de Cuajimalpa. ¿A quién va a poner el Frente como candidato?

El otro chamaqueado es Jorge Carlos Ramírez Marín, un político con una historia en el PRI, del que terminó yéndose porque supuestamente el PAN no lo iba a dejar pasar en la fórmula 1 del Frente para senador. Le ofrecieron en su partido no irse garantizando la pelea interna con PAN para que se la dieran, pero no accedió porque supuestamente en Morena ya le habían ofrecido ser candidato a gobernador, donde ni la de la alcaldía alcanzó. ¡Pero oh, sorpresa! Alejandro Moreno logró quedarse con el número 1 de la fórmula, lo que garantiza casi que aún perdiendo el que la encabece llegué al Senado. Ahora en Morena, si bien le va le darán la candidatura 2 para la Cámara alta porque la 1 es para Verónica Camino, lo que lo deja fuera o bien una diputación local. ¿Dónde quedó la experiencia?

UPPERCUT: Muy interesante resultará la Convención Nacional Magisterial de este fin de semana en Ciudad de México, sobre todo ante la crisis que padece el sector tanto en lo laboral como en lo profesional. Hay que recordar que para la OCDE, México está en el top de los países que menos invierten en educación y ese será el tema central.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

