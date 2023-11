Granaditas mon amour

El jueves de la semana pasada me fui a dar una vuelta al mercado de Granaditas en Tepito, que es la zapatería más grande del mundo según se dice en estos barrios. Aquí venden desde los bostonianos bicolor que usan los pachucos para bailar danzón, hasta unas finísimas zapatillas de mujer cubiertas todas de cristal de Swarovski de verdad. El rumbo me encanta y la gente que trabaja aquí tiene cosas originales y difíciles de encontrar en otra parte por la calidad y por los diseños.

Lo que más me gusta de este mercado es que puedes mandarte a hacer los zapatos que quieras si llevas el modelo que deseas o les platicas más o menos lo que se te antojaría obtener. Así lo hacen los danzoneros, que a veces piden combinaciones caprichosas que al final, resultan en unas piezas de arte caminable que a casi cualquiera de mis amigos le gustaría tener. Por ejemplo, puedes pedir un par anaranjado con morado y blanco, nomás que jaspeado como si fuera piel de cebra, y el otro par, negro con blanco y puntitos amarillos para que hagan juego con el vestido de la Jaina que los acompañará a sacarle la viruta al piso en los bailes de fin de semana en los salones del centro de la capital.

También puedes llevarles las botas A Gogó vintage de charol blanco de tu mamá y seguramente las van a replicar muy bien, o hacerle como la vestuarista de La Guerra de las Galaxias, que pidió que le fabricaran los zapatitos de Anakin Skywalker para “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace” de 1999.

En fin, que sólo privilegiados como la difunta Reina Isabel I, los pachucos chilangos y Anakin Skywalker se pueden mandar a hacer a la medida sus zapatos elegantes, la diferencia es que a la Reina no se le veían tan bien porque todos eran igualitos, cero originalidad. En cambio los mortales como una, que tenemos acceso a mercados mexicanos, podemos salir de Tepito con una caja de zapatillas de cristal con tacón de acero y cintas satinadas para asirlas a las piernas muy sexymente. De verdad lo digo, amo este lugar.

Pero lo que me llevó a Granaditas ese día fue mi amiga Bertha Román, que es fabricante de bolsas de piel y que tiene ahí su local porque desde hacía un año quería comprarle dos bolsas preciosas: una violeta tenue para la batalla de todos los días, y una roja pequeñita, para llevar la cartera, las llaves y una barra de labios.

Cuando le llamé la semana pasada me dijo que eran las últimas que quedaban así que no lo dudé y la verdad es que hice muy, pero muy bien. Además me regaló una cartera roja porque la mía ya daba pena, jajaja. Por si fuera poco me recibió con unas enchiladas verdes de la cocina del mercado para que nos acompañáramos a comer mientras nos poníamos al día. Mi bolsa morada está divina y la roja aún no la estreno, pero mañana me voy a una comida donde la voy a llevar para sentirme bonita con ella al hombro.

Sin embargo, a pesar de todo lo grato que había sido el día, terminó mal; de pronto la cosa se puso rara y la gente inquieta. Salimos a la calle para ver qué pasaba y nos dimos cuenta de que a un par de cuadras se estaba quemando uno de los mercados del rumbo, la plaza Oasis. No saben qué coraje, porque con diciembre empiezan también las quemazones de los mercados que no se cuidan por sobrecargar la electricidad, o porque los JUT (jefes de unidad territorial) de las alcaldías se hacen tontos, reciben mordida y les permiten cometer estas tonterías, o porque la CFE les da chance a cambio de una mordida, o porque les vale madres a los alcaldes, o todo a la vez.

En fin, esto de los incendios lo platicamos después porque es un tema importante que no debemos descuidar, pero mientras hoy comenzaré a pensar en qué me voy a poner para que combine con mi bolsita roja y me vaya bien guapa a la comida de mañana.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

