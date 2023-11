Te lo digo, Argentina, para que escuches, América Latina

Allá en el sur del continente, cierran un ciclo de competencia electoral. Acá en el norte de la Patria Grande, lo abrimos. El ciclo progresista y de izquierda que comenzó en 2018 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México y siguió con la victoria del argentino Alberto Fernández en 2019, atraviesa dificultades serias.

No en México, donde afortunadamente la excelente gestión del presidente AMLO, la calidad impecable de la oferta política y social de la precandidatura de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y la conducción política de Morena están garantizando aún la continuidad de la política de la Cuarta Transformación. Pero sí en Argentina, donde el peronismo no logró retener la Presidencia, y perdió ante una opción de ultraderecha, como Javier Milei.

Argentina vive una crisis severa de la deuda externa, hiperinflación y estancamiento económico creado, ciertamente, por Macri, un neoliberal clásico, de esos de traje y corbata, peinado formal y lenguaje opaco. Pero también es verdad que la administración de Alberto Fernández, en buena medida por la crisis sanitaria del COVID-19, no logró remontar las dificultades. En medio de la crisis, y debemos decir, subestimado por las izquierdas, Javier Milei comenzó a formarse como una opción electoral de muchas personas - sobre todo jóvenes - desencantadas de la política.

No se me malentienda, no creo que Milei represente en ningún sentido una alternativa a la vieja política. Es todo lo añejo y peor, pero presentado en una fórmula más estridente y “juvenil”. Un producto de mercadotecnia, sí, pero también producto de una nueva actitud hacia lo político que adoptan las generaciones de las redes sociales, el Tik Tok y los foros de internet. Una nueva actitud y manera de vivir lo político que no estamos aprendiendo a entender en muchos sectores de la izquierda, y que nos puede costar perder elecciones.

Es triste el resultado del pasado domingo puesto que la opción del odio, el clasismo, el machismo y la negación de los derechos sociales y políticos conquistados por la clase trabajadora fue la ganadora de la elección en Argentina. Milei representa a los defensores de las dictaduras militares y de los grandes monopolios internacionales, no a las y los argentinos. Su estridentismo, su misoginia y su aporofobia encontraron eco en una juventud que no se sentía representada por opciones mucho más sensatas, pero quizá desconectadas del electorado joven, que no sólo está cansado de las viejas formas, sino que también espera resultados concretos en su día a día.

Los militantes en Argentina habrán de asumir su autocrítica y plantear una resistencia heroica desde los Congresos, pero sobre todo desde las calles, a los cuatro años que vienen de ataque constante a los derechos sociales y políticos. Pero toda América Latina deberá estar muy atenta del proceso de la ultraderecha en sus países, y en la región en particular.

Nadie está vacunado contra este virus del fascismo, que a través del algoritmo o de la mentira respectiva mil veces, siempre acecha con colarse en nuestra democracia, y pone en peligro todos los avances conquistados durante este siglo.

POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES

COLABORADOR

@NARROJOSE

PAL