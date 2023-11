Cómo dolarizar a la Argentina

El año pasado, cuando todo mundo sufría por la inflación (la de México en 7.82 por ciento), Ecuador tuvo una tasa anual de apenas 3.7 por ciento.

¿Qué le permitió a ese país lograr una inflación tan baja en medio de la fuerte oleada de precios global? En gran medida que su moneda de curso legal es el dólar estadounidense.

La propuesta del presidente electo de Argentina Javier Milei para dolarizar a su país y eliminar al banco central es una de las acciones potencialmente más beneficiosas para que finalmente termine la hiperinflación que ha hecho sufrir tanto al pueblo argentino. En 2022, ese país tuvo una inflación de 74 por ciento y este año la acumulada hasta ahora es 121 por ciento.

Es verdad que un país que dolariza su economía deja de tener autonomía monetaria. No es para todos, ni es la solución perfecta. Pero dadas las circunstancias que por décadas ha sufrido Argentina, parece mejor extirpar toda posibilidad de influir en política monetaria a cualquier argentino, tercerizando a un país desarrollado (en este caso Estados Unidos) las decisiones sobre la oferta de dinero y la tasa de interés. Si Argentina adopta el dólar, la oferta monetaria no podrá alterarla ningún político local. El Banco Central, neutralizado, no podrá imprimir más billetes a diestra y siniestra, como ocurre actualmente; y la inflación entraría a cauces normales.

Ecuador se dolarizó en un sólo año, el 2000, en medio de cambios de gobierno, crisis generalizada, congelamiento de depósitos, rescates bancarios, etcétera. En enero, ese país introdujo al dólar como moneda de curso legal y para diciembre de ese mismo año, con un valor por dólar siete veces mayor al de un año atrás, el sucre desapareció. La dolarización de Ecuador le permitió regresar al mercado crediticio: luego de ella prácticamente todas las instituciones financieras multilaterales le facilitaron préstamos.

Ningún éxito está garantizado para la Argentina con Milei. Si durante la transición al dólar se devaluara enormemente el peso argentino podría haber un colapso bancario que derivaría en un corralito, algo que conocen bien ahí pero que minaría rápidamente la popularidad de Milei por restringir el retiro de efectivo de los bancos de parte de los ahorradores.

No obstante, afortunadamente su bono de legitimidad es muy alto en esta elección, lo que podría darle un colchón de resistencia incluso ante decisiones que necesariamente serán muy dolorosas para el pueblo argentino en los primeros meses de su gobierno.

