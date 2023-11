Mujeres con cáncer de Michoacán, botón de muestra del desastre en salud

La manifestación y bloqueo al acceso a la terminal uno del aeropuerto capitalino por parte de mujeres michoacanas con cáncer que reclaman las medicinas y el tratamiento de los cuales carecen, es apenas la punta del iceberg del desastre que en materia de salud vive México. Desde el inicio de la actual administración se eliminó el Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto del Bienestar que tuvo que desaparecer porque nunca funcionó y ahora se llama IMSS-Bienestar. En la Secretaría no se sabe quien despacha. Su titular lo es apenas de membrete, el doctor Jorge Alcocer solo se aparece en las mañaneras para dormitar y balbucear a tirabuzón algunas frases y datos; el subsecretario Hugo López Gatell se ganó a pulso el mote de “doctor muerte” por su soberbia y sus errores en el manejo de la pandemia que dejó 800 mil muertos y que a fin de cuentas, enfrentado todos los días con los medios, huyó en busca de una candidatura que le permita escapar de la tragedia con fuero, y el director del Seguro Social, Zoé Robledo, que utilizó el cargo como trampolín político para lograr la candidatura morenista al gobierno de Chiapas, la cual perdió finalmente porque el gran dedo elector de Palacio no le perdonó el escándalo por la tragedia de la muerte de la niña Aitana en el hospital general de Playa del Carmen, su implicación, cierta o falsa, en los contratos irregulares con empresas proveedoras de servicios de mantenimiento para los elevadores y, sobre todo, por las multimillonarias adjudicaciones que el IMSS dió a Grupo PM Soluciones, que desde 2021 suman 951 millones de pesos. A esa red de ineficiencias y corruptelas, se añade la decisión unilateral del gobierno federal de tratar como delincuentes a los proveedores de medicamentos, sin pruebas ni denuncias penales, lo que derivó en un desabasto nunca visto en medicamentos y equipo, particularmente para víctimas de cáncer, niños, mujeres y pacientes con sida y diabetes que no ven para cuando. Por si fuera poco, el presupuesto 2024 incluye un recorte anual a la Secretaría de Salud de 55.8% en términos reales, lo que equivale a 128 mil millones de pesos. Pero en esta tragedia no todo está perdido, a principios de agosto pasado en su mañanera, que es su modo de “gobernar”, el presidente anunció la creación de una superfarmacia, grandota y con los medicamentos de todo el mundo, para abastecer desde la Ciudad de México al hospital que los requiera. Ahí que les avisen a los mexicanos que hoy tienen que mendigar medicinas y tratamiento.

Vaya manera de complicarse la vida. Parece que en el PRI no ha cambiado la manera de hacer acuerdos y se empeñan en hacer los pactos en lo oscurito y a espaldas de sus militantes. Resulta que Adrián Rubalcava acudió al CEN del tricolor para registrarse como aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX por la Alianza Va por México, pero horas después Alito Moreno sacó el puñal y firmó, sin estar presente el ex alcalde de Cuajimalpa, el acuerdo para que Santiago Taboada sea el candidato único de la coalición opositora para gobernar la capital del país. Para Rubalcava esto fue una traición por parte del “dueño” del PRI nacional lo mismo que para muchos priístas, por lo que no sería raro que en el inicio de las precampañas terminen apoyando a Clara Brugada o al emecista Salomón Chertorivsky, todo por vender el amor de Alito al PAN. Y en este culebrón de traiciones y decepciones, al saberse fuera de las listas de Alito y su pandilla para las plurinominales al congreso, el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, renunció también a su militancia priísta. El PRI se vende al PAN para salvar su registro y Alito para salvar su pellejo. Aguas Moreira, Viggiano y demás “amigos”…

A todos aquellos interesados en participar en el proceso interno de Morena para la elección de candidatos a presidentes municipales en Puebla, a partir de hoy lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de este mes de noviembre se estará llevando a cabo el registro en la sede del movimiento guinda en la entidad. Son muchos los que quieren pero serán solo 217 las y los elegidos a luchar contra la oposición por las codiciadas alcaldías.

José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República, se registró apenas el viernes como aspirante a una candidatura de Morena a senador por el estado de su natal Tabasco. Se trata del ex alcalde de Macuspana durante el período 2004-2006, quien fue involucrado en un multimillonario desfalco por el financiamiento del proyecto urbanístico “Macuspana Siglo XXI”, pero que nadie se asuste, seguramente el inquilino de Palacio Nacional detendrá las ansias senatoriales de su hermano. Si usted no lo cree basta recordar el tuit del hoy presidente, cuando el 27 de abril de 2015, en su época de férreo opositor al régimen, escribió convencido: “Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. MORENA debe ser faro de moralidad”. Ya ven que el nepotismo en la 4t no se da, ¿verdad familias Alcalde Luján, Taddei Zavala, Torruco, Batres, Concheiro y demás etcéteras?

La lucha contra la corrupción ha sido un pilar en el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la designación de Javier Vargas Zempoaltecatl como titular del órgano Especializado en Quejas, Denuncios e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revela una desconcertante contradicción. Vargas Zempoaltecatl, quien estuvo al frente del equipo que exoneró a Enrique Peña Nieto por el caso de la “Casa Blanca”, vuelve al ámbito federal tras ocupar cargos en el Estado de México. Es irónico que la misma SFP, encargada de salvaguardar la transparencia y el buen gobierno, se encuentre en el epicentro de estas controversias. La desaparición del expediente sobre el conflicto de interés de Peña Nieto es un hecho que pone en duda la eficacia del premiado funcionario. No en vano, Vargas Zempoaltecatl tuvo refugio como Secretario de la Contraloría en la administración de Alfredo del Mazo, en el Estado de México a la gobernadora morenista Delfina Gómez, le han heredado la gran tarea de revisar todo lo relativo a la gestión del funcionario que más que obtener un castigo, el gobierno de AMLO lo ha premiado.

En muy malas manos están los residentes de Acapulco y sus visitantes, a juzgar por las imágenes que fueron subidas a redes, en las que se evidencia a Ángel Vargas Rodriguez, secretario privado de la alcaldesa local Abelina López Rodríguez, participando en actos de rapiña cargando una cuatrimoto infantil en un hombro y una bocina en otra mano, como parte del saqueo a una tienda Woolworth del castigado puerto turístico. El caso no debe significar ninguna sorpresa ni vergüenza para la administración de la presidenta municipal que después de la tragedia por Otis justificó los robos y los hechos de rapiña como actos de “cohesión social”, lo que sea que signifique ese término. El tema aquí es que desde su púlpito mañanero, el presidente López Obrador se ha cansado de repetir una y otra vez que en la 4t no son iguales y que sus principios son los de no mentir, NO ROBAR y no traicionar. Por cierto, hablando de la impresentable alcaldesa, doña Abelina ahora fue exhibida también en redes sociales regañando vía telefónica a algún damnificado por Otis que se atrevió a pedir el retiro de escombro y basura en su entorno, respondiéndole de mal modo que esa tarea la realicen los propios vecinos que “quieren que todo lo haga el gobierno, lo que es de su casa límpienlo ustedes”.

