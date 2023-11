Insuficiente estímulo fiscal

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer el Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población afectada por el huracán Otis. Se trata de 20 acciones —muchas de las cuales desafortunadamente ‘no se hablan’ entre sí—. Esta propuesta contiene claros y obscuros.



Hoy me concentraré en reflexionar en torno a una de las medidas anunciadas; a la cual considero que cae más en la categoría de las segundas, es decir, muy poco sustantiva: “no se cobrarán impuestos desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024 (IVA, ISR, y otros) en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez.



Comencemos por decir que la utilidad de esta medida se ve poderosamente acotada por una triste obviedad: si no hay ventas ni empleo, la exención del pago de los impuestos correspondientes es lo de menos.



Adicionalmente, este elemento de la propuesta mucho anuncia que no hay dinero en las arcas nacionales para generar la reconstrucción de la industria turística de la hermosa bahía, de la cual más del 80% de sus habitantes dependen. Este hecho ha quedado de manifiesto ante la solicitud —chantaje, más bien— de hacerse de los fideicomisos del Poder Judicial, así como en razón de la exhorbitante deuda solicitada al Congreso (mismo antes de la tragedia de Acapulco). Hablamos de casi dos billones de pesos.



A lo anterior debemos sumar un dato incontrovertible: una parte muy significativa de la población de Acapulco y regiones aledañas vive en la economía informal. Por lo anterior, la exención del cobro de impuestos se traduce en ayuda inexistente.



¿Hasta qué punto dicho estímulo fiscal contribuye entonces al éxito del plan de reconstrucción trazado? Me temo que esta medida, al igual que otras que conforman el paquete —y que analizaré en otras entregas—, estará generando más ruido que nueces… Me pregunto si las autoridades entienden realmente la magnitud del desastre. Prefiero pensar que no lo hacen a especular que sí lo entienden y no obstante recetan lo antes descrito.



Pongamos las cosas en perspectiva: toda una región del estado —la cual comprende una ciudad en ruinas— se ha quedado sin fuentes de trabajo (por ende, sin dinero ni sustento), ¿y el gobierno ofrece la condonación de impuestos durante cuatro meses?



Lo que el estado de Guerrero necesita es la reactivación de la industria por excelencia de la entidad, que es la turística (fuentes de ingresos y de empleo), no dádivas ni exenciones de impuestos. Mientras ello no ocurra, las baterías gubernamentales se deberán enfocar a generar otras industrias SUBSTITUTAS.



Considero que es en ese sentido que apuntan otros elementos del plan anunciado; medidas en mi opinión mucho más positivas. Estas son: (1) destinar 10 mil millones de pesos del presupuesto público para el abastecimiento y mejoramiento de líneas de distribución de bienes y servicios; (2) establecer en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional; (3) otorgar créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas (a través de Nacional Financiera); (4) apoyar con el pago de la mitad de los intereses de los créditos que otorgará la Banca Comercial a 377 hoteles de Acapulco; (5) destinar 218 millones de pesos del presupuesto de la SCIyT a rehabilitar autopistas, carreteras, libramientos y puentes.



La reconstrucción a mediano y largo plazo de las zonas afectadas en la entidad depende de la generación de empleos y diversas actividades productivas. Hoy Guerrero requiere dinero que GENERE más dinero, no exenciones de algo que de por sí no existe.

POR: VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ