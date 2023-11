Tres en la boleta, las precampañas inician

El lunes 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, inician las precampañas para la Presidencia de la República, mero trámite porque las candidaturas están definidas. Tres en la boleta que recibiremos más de 97 millones de electores: Claudia Sheinbaum, por la coalición Morena-PT-PVEM; Xóchitl Gálvez por la alianza PAN-PRI-PRD, y Samuel García por MC. Falta saber si Eduardo Verastegui logra las firmas para ganarse su lugar en la boleta.

¿Cómo llegan a esta etapa los tres aspirantes?

Claudia Sheinbaum llega como puntera. Según las encuestas, incluidas las publicadas por los medios de comunicación opositores, con una ventaja de entre 15 y 20 puntos porcentuales. Las cinco tareas que se propuso cuando ganó la coordinación nacional de defensa de la Cuarta Transformación avanzan. Integró dos equipos: uno de campaña y otro para preparar el proyecto de gobierno.

Resolvió el conflicto con Marcelo Ebrard, quien se queda en Morena. Sorteó con éxito la designación de los aspirantes a las nueve gubernaturas que se renovarán el siguiente año, incluida la CDMX y tiene alineados a los gobernadores de la 4T. Realizó varios fichajes como el de Arturo Zaldívar, Rommel Pacheco, entre otros. Su reto es mantener la ventaja y apretar el paso para cumplir las metas del llamado Plan C que consiste, entre otras cosas, en ganar la mayoría constitucional en las cámaras del Congreso de la Unión.

Xóchitl Gálvez inicia segunda. En dos meses no ha logrado reducir la ventaja con Claudia Sheinbaum, pero tampoco ha sido nulificada. Luce sola, sin estrategia y sin propuesta. Su impacto inicial de controvertir con AMLO se acabó, la publicidad con inteligencia artificial no basta, su equipo está ausente y comete errores con frecuencia que los medios de comunicación y redes no pueden tapar. Es verdad que la campaña formal aún no empieza, que falta poco más de medio año para la votación, pero si no corrige el rumbo pronto su campaña no tendrá futuro.

Samuel García es el tercero en la contienda y tercero en la boleta. Aunque en MC hay más aspirantes, el candidato del partido naranja será el joven gobernador de Nuevo León. No tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Las encuestas lo colocan entre 10 y 15 puntos porcentuales. Si logra superar los 20 puntos porcentuales se colocará en zona de competencia. Tiene su objetivo claro: ir con todo en contra del PRI-PAN y alcanzar a Xóchitl Gálvez en las tendencias electorales. En su caso, su esposa Mariana Rodríguez sí es su arma secreta.

Con una intensa campaña en redes sociales, Eduardo Verastegui aprieta el paso en la recolección de firmas. No comparto sus propuestas de extrema derecha, pero tiene el derecho a intentarlo.

Claudia Sheinbaum inicia con ventaja, pero en política nada es, hasta que ocurre. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

COLABORADOR

@ONELORTIZ

