AMLO ante la curia católica

ANDRÉS MANUEL LOPEZ Obrador presentó este miércoles a los obispos mexicanos “un país con datos alegres”, lo que frustró a la jerarquía católica.

Los hombres de las sotanas esperaban entablar una interlocución franca, que sentara las bases para reconstruir un país desgarrado por la violencia, los desaparecidos y los migrantes.

Los obispos analizaron esta semana cómo la iglesia contribuye a resarcir el tejido social y a una mayor participación ciudadana para reducir la violencia y pacificar el país. Pero el Presidente no entró en un diálogo: pintó a una nación alejada de la realidad.

En lo que va del sexenio, las relaciones entre López Obrador y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) han sido “frías y distantes”. Sin embargo, en el arranque de las campañas, el tabasqueño intenta tender puentes y ganar el voto de la curia para su candidata, Claudia Sheimbaum.

Los 140 obispos mexicanos quieren terminar el sexenio sin enfrentamientos con el gobierno de la 4T, en una relación respetuosa y proponiendo alternativas sociales para la reconstrucción de la paz, bajar la violencia y ayudar a los migrantes y damnificados de Acapulco.

Desde el principio del gobierno, el presidente López Obrador no quiso tener ningún contacto formal con la Iglesia Católica, pero sí con la representación Vaticana en México.

Fue el único puente institucional para plantear y resolver problemas particulares. Pero durante cinco años la jerarquía de la Iglesia Católica encabezada por Rogelio Cabrera, Arzobispo de Monterrey, entendieron que este era un sexenio perdido en la relación con el gobierno.

La CEM atendió a las recomendaciones del Papa Francisco:

1.- Hay que seguir buscando el diálogo respetuosamente y proponiendo alternativas que contribuyan a la paz y a la reconciliación.

2.- Deben estar cerca de los actores políticos y sociales para construir la paz en México.

3.-La Iglesia Católica debe incrementar la presencia en la sociedad, caminar cerca de los más pobres y desamparados.

Después de la reunión entre obispos y el Presidente, la gran duda que existe es por quién se van a decantar los jerarcas católicos en el proceso electoral del año que entra.

Presentándose a petición de parte, el Presidente se reunió por primera vez en este sexenio con la CEM en la Casa del Lago en la sede de esta última, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Como si fuera otra “mañanera”, el inquilino de Palacio Nacional presentó los “logros” económicos de su gobierno, hablando de la fortaleza de la economía, el peso, la canasta básica y hasta el petróleo, todos con datos optimistas a los que recurre con frecuencia.

Pero el Presidente no habló de los temas de interés de la agenda de la Iglesia, como las mesas de la paz, los desaparecidos…

Y del desamparo de grandes sectores del “pueblo bueno”, ni hablar. Un evento más para seguir fortaleciendo su investidura del Presidente de la transformación.

LA CANDIDATA DEL Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, sigue avanzando en su campaña y robusteciendo a su equipo. Ya le decíamos que un hombre clave en su carrera por la Presidencia de la República es Enrique de la Madrid. La hidalguense le encomendó la estructuración y coordinación de todas las mesas temáticas que habrán de derivar en la conformación de su proyecto de nación. El ex secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, lidera la de Finanzas Públicas, con el soporte de Mario Di Constanzo; Rosanety Barrios, está cargo de la de Energía; Salma Jalife, la que fuera subsecretaria de Comunicaciones en este gobierno y cuya cartera la 4T desapareció, encabeza la de telecomunicaciones; el senador Emilio Álvarez Icaza, lleva de la derechos humanos; Ildefonso Guajardo, el negociador del T-MEC, la de Relaciones Exteriores y cooperación internacional; José Ángel Gurría, toda la relación con Europa; Éctor Jaime Ramírez un tema crucial, la salud; Educación, Ciencia y Tecnología, Juan Carlos Romero Hicks, y derecho de mujeres, Sylvia Sánchez. Faltan todavía más.

¿YA HABLASTES CON todas?, le preguntó el lunes Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera a Luisa María Alcalde, la Secretaria de Gobernación. “¿Ya tienes la terna?, ya dala a conocer ahorita”, expresó el tabasqueño. Pero Luisa se allanó al protocolo legal y señaló que primero el Senado tenía que aprobar la renuncia del ministro Arturo Zaldívar y acto seguido recibir la terna, por lo que no podían adelantarse a los tiempos. Pero la realidad: a quién en el gobierno de la 4T le preocupa sujetarse a lo que marca la ley. La verdad fue que López Obrador puso en un predicamento a la hija de Bertha Luján Uranga, una histórica obradorista. Imagínese tener que decir en ese momento que su hermana, Bertha Alcalde, estaba en la terna, y que seguramente será la próxima ministra. Luisa bajó bien el balón.

MUCHO SE DICE que Leonardo Lomelí Vanegas puede representar una “continuidad con cambio” al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, luego de 24 años de médicos al frente de la UNAM, parece que el nuevo Rector es otro doctor en medicina disfrazado de economista e historiador, no sólo porque siempre fue el candidato oficial de la administración de Enrique Graue, sino por las señales desde su propia toma de posesión, que esta mañana de viernes tendrá lugar ¡en el Palacio de Medicina universitario! Sí, el mismo lugar donde tomaron su cargo José Narro Robles, en 2007, y el mismo Graue, en 2015. Y ya no digamos el descarado uso de recursos públicos de la Universidad durante la campaña para impulsar al hasta ayer Secretario General de la Rectoría.

“NO VOY A buscar hueso, no voy a buscar chamba, no voy a entregar el Estado y no seré embajador como otros de mis colegas”, dijo ayer con voz firme el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, durante su participación en la reunión del Consejo Directivo de Concamin, que preside José Abugaber, que se llevó a cabo en la Expo Transporte ANPACT en Guadalajara. Lo curioso es que la afirmación se dio frente al Secretario de Infraestructura, Jorge Nuño, quien se quedó más que sorprendido por el descontón que el jalisciense le propinó indirectamente a Alfredo del Mazo, Quirino Ordaz, Carlos Joaquín, Omar Fayad, Carlos Miguel Aysa y Alejandro Murat.

SON YA VARIAS las visitas de Santiago Taboada en los últimos días al Reclusorio Oriente. Dicen que va por consejos y apoyo del ex dirigente del PRI que tiene su domicilio ahí desde hace varios años. ¿A qué más estará dispuesto Taboada para ser candidato por el PRIAN para la Jefatura de Gobierno de la CDMX?

CONFIRMADO: EL DELITO por el que se investiga a la diputada Luisa Gutiérrez Ureña en la CDMX, no es narcomenudeo… ¡es mucho más grave! Al parecer de nada le servirá hacer acusaciones de persecución política, parece que las pruebas son contundentes.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

@DARIOCELISE

