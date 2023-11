Recientemente la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. Dicha legislación modifica la regulación del derecho que tiene el personal médico y de enfermería, adscrito al Sistema Nacional de Salud, para excusarse a realizar un acto médico al considerarlo incompatible con sus convicciones religiosas, principios morales o éticos. Por ejemplo, la interrupción del embarazo o bien, los cuidados paliativos de los enfermos terminales.

A partir de que entre en vigor la reforma las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar) y los particulares deberán garantizar que tienen personal médico no objetor.

Adicionalmente, la objeción de conciencia no será procedente en los siguientes casos:

a) Cuando haya insuficiencia de personal médico o de enfermería;

b) Cuando la negación o postergación del servicio pueda producir daño o agravación de daño;

c) Cuando exista la posibilidad de generar secuelas o discapacidades;

d) Si es utilizada para retrasar o entorpecer los servicios de salud.

En caso de que el médico o la enfermera pretendan hacer valer la objeción de conciencia en esos supuestos, se aplicarán sanciones.

El vocablo medicina hace referencia a la profesión cuyo objeto es prevenir, diagnosticar y tratar las alteraciones a la salud en los seres humanos; así como a las técnicas para recuperarla o preservarla. Su propia etimología es harto descriptiva pues proviene de la raíz med que significa medidas y refería a “la persona que toma medidas adecuadas”. Eso en esencia, es lo que se espera de los expertos en salud.

En derecho, el Sistema Nacional de Salud refiere todo el conjunto de políticas, instituciones y planes o medidas necesarias para preservar el estado de salud y/o bienestar de la población y/o los medios o técnicas necesarias para restablecerla.

Incluso, en el texto constitucional la salud es de las materias que tiene un tratamiento heterogéneo. Lo mismo puede haber prácticas de salud pública que privadas y se asignan facultades coincidentes a la federación y a las entidades federativas para su debida atención. Es por ello que la legislación sobre esa materia puede ser federal o local y regular tanto la medicina pública como la privada.

Es importante destacar que la ética, entendida como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas, es especialmente relevante en la práctica de la medicina. Es decir, la moralidad es fundamental para tratar pacientes. El orden legal recoge su importancia y la conceptualiza como reglas de conducta autoimpuestas que son necesarias o útiles para guiar el proceder correcto de las personas.

Particularmente, en la práctica de alguna profesión u oficio, la ética determina los valores que rigen la conducta del profesionista y maximiza su recto proceder en el ejercicio de esa profesión.

Tratándose de salud, los principios o valores morales del médico permiten que los conocimientos y técnicas necesarios para curar a un enfermo o rehabilitarlo en las secuelas de su enfermedad se apliquen de manera óptima.

Adicionalmente, ese cúmulo de valores éticos desarrollan la facultad de saber lo que es correcto. En esencia: Conciencia. Por medio de la cual se puede enjuiciar la realidad y los actos propios. Resolviendo que hacer y/o que omitir de manera clara y reflexiva.

La frase objeción de conciencia ha pasado a significar el derecho de una persona a realizar una determinada conducta o abstenerse de ella porque la sabe correcta o incorrecta a pesar de un mandato legal, orden en contrario o el interés personal.

La conciencia es, en algunos casos, una barrera que impone límites al actuar de una persona. En la práctica médica puede implicar un hacer o un no hacer. Alguien puede solicitar que se le practique un aborto; otros que se suspendan tratamientos en enfermos moribundos. En esas hipótesis los facultativos deben estar guiados por principios morales. Los cuales pueden ser variar dependiendo del sistema de valores de cada profesionista.

Es posible que las creencias de alguien lo lleven a considerar que el mandato de una ley es contrario a lo que juzga incorrecto. En ese caso, por regla general debe obedecer la ley, aunque no crea que ella resuelve lo correcto. Si decide desconocer el mandato legal por seguir su conciencia debe aceptar la sanción que la norma impone.

Por lo anterior, es indispensable legislar la objeción de conciencia para impedir sancionar una reticencia legitima a cumplir con un deber legal.

Esa normatividad debe resolver el conflicto entre el imperativo genérico que impone la ley y la norma ética especifica que lleva al médico a concluir que debe incumplir ese deber legal. La solución jurídica de ese conflicto de normas (legal y moral) es no sólo despenalizar el incumplimiento del deber legal originario sino cancelar ese deber jurídico en casos específicos. De tal forma que la facultad personal de decidir lo que es bueno o malo sea respetada y que ese acatamiento no dependa de circunstancias o condiciones ajenas a la voluntad médica. La moralidad no puede depender de lo que han hecho otros.

Por lo anterior, no sólo es ilógico sino incomprensible que el legislador federal pretenda relativizar la conciencia de los médicos y personal de enfermería y sólo validarla cuando circunstancias, que no les concierne a ellos, son cumplidas o reunidas por terceros (establecimientos de salud).

En la reforma planteada, la ética médica solo se válida jurídicamente, cuando se cumple por un centro de salud con el requisito impuesto de tener “no objetores” disponibles. Es decir, la conciencia de los galenos sólo se respetará si terceros cumplen con tener otros profesionistas que no sean objetores y que se juzgue qué no hay posibilidades de daño o secuela. Los diputados relativizaron la moral médica.

POR MIGUEL A. ROSILLO

