NUESTRAS abuelas mencionaban ante una eventualidad, especialmente financiera, aquella frase “de lo perdido, lo que aparezca”. ¿Qué podemos recuperar de la alguna vez “startup más valiosa de Estados Unidos”? Trece años después de su creación, la compañía “unicornio” de alquiler de espacios de oficina ha optado por declararse en quiebra en su país y sus acciones están cotizadas en menos de un dólar.

¿Un modelo de negocios fallido? ¿Un afectado más por la pandemia? ¿Decisiones financieras mal estudiadas?

Los analistas nos dirán que se trató de la “tormenta perfecta”: la apertura de la empresa para participar en la Bolsa destapó malas prácticas empresariales -como la contratación de familiares sin experiencia por parte de sus creadores, Adam Neumann y su esposa-, el encierro por la emergencia sanitaria y la volatilidad de los mercados en 2022.

Sin embargo, el fin de WeWork en Estados Unidos no significa que el esquema de coworking (espacios compartidos) llegue a su ocaso. La pandemia nos mostró que es inevitable encontrar nuevas formas de trabajar. Estamos frente a una generación que busca mayor flexibilidad para laborar en entornos sin ataduras físicas y con posibilidades de viajar. Por ello, los inversionistas veían con optimismo la consolidación de esta empresa ante la llegada de los “nómadas digitales”, es decir, trabajadores cuyas funciones pueden realizarse con tan sólo contar con conexión a internet.

Indudablemente, el trabajo remoto ha implicado grandes beneficios: aumentar y diversificar contactos, acortar distancias, disfrutar rentas más accesibles, usar oficinas modernas. Por ejemplo, Statista prevé que existirán 41,975 espacios compartidos a nivel global para finales de 2024. De hecho, WeWork ha mencionado que la quiebra en su país de origen no implica que dejen de funcionar sus oficinas en el resto del mundo, es decir, 119 ciudades en casi 40 países.

Es por ello que el fracaso de WeWork no se vincula con su modelo de negocio. Esta empresa, que representaba el sueño de los emprendedores, nos demuestra que no basta con tener una buena idea, encontrar un nicho de mercado o lograr un valor de mil millones de dólares a nivel mundial si no se tiene una organización interna transparente, talento humano profesionalizado, mecanismos para cumplir con compromisos ante cualquier contingencia y la resiliencia para adaptarse a las necesidades de sus usuarios, es decir, integrar los procesos exitosos de las empresas tradicionales.

WeWork no fue la única empresa afectada por la pandemia o los vaivenes bursátiles pero sí fue una de las que no estaba preparada para afrontar los retos. Como señalaba el vendedor por excelencia, Joe Girard, “el ascensor al éxito en el emprendimiento está fuera de servicio. Tendrás que usar las escaleras”.

POR LAURA CORONADO CONTRERAS

Investigadora de la Universidad Anáhuac México.

Sígala en @SOYLAUCORONADO

MAAZ