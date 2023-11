Otros diálogos

Mientras México se encuentra en la resolución de problemas de todo tipo. En países desarrollados, se incrementa un diálogo que está sucediendo de manera acelerada. Me refiero a la preocupación de un crecimiento exponencial de la población indigente, que no tienen relación con el común social estereotipado; ya que poseen preparación universitaria; un origen económico solvente. Pero que se han encontrado con una carencia de empleos; o de exigencias que rebasan el equilibrio emocional. Lo anterior suele darse en medio de la incursión de tecnologías que han desplazado el conocimiento de un periodo universitario, mediante la automatización de funciones para las cuales estaban preparados. No resultan suficientes los títulos post universitarios.

Lo anterior, tiene causa en varios factores detonantes del mismo fenómeno: El primero consiste en la intensidad de una migración acelerada en sociedades que tienen contrastes definitivos; de formas de vida, económicos, necesidades de subsistencia y percepción del bienestar; así se integran un cúmulo de situaciones como las religiosas, las educativas, de disparidad social y las culturales. El segundo, se trata de una baja de empleos que precariza los trabajos en sociedades desarrolladas; y que desplaza con ello la posibilidad de sustentarse económicamente. La tercera es una inquietud, que mereció una cumbre en Inglaterra, donde participaron los más destacados países; y lideres de la tecnología, haciendo una advertencia que debe ser tomada en cuenta. El futuro en riesgo, al depender de la ética, de cada ser humano en el uso de tipos específicos de Inteligencia Artificial. Y es que, como ya mencionó; los tres factores descritos se fusionan de forma sincrónica. Lo que en sí; no representaría un problema; de no ser por dos cuestiones inmanejables: a) Lo abrupto de estos cambios y; b) La tan menospreciada integridad.

En ese sentido, los países de avanzada han creado institutos para el manejo responsable de la Inteligencia Artificial, que es el fenómeno que dio lugar a la convocatoria mundial; debido al inminente riesgo que supone que una persona o un grupo de ellas, sin escrúpulos, (hoy abundan), tengan el control y manejo de cuestiones sensibles en millones de proyectos mundiales. El ejemplo perfecto, sería la transformación de los procesos de control alimentario, armamentístico, político, económico, de ciertos grupos de poder que no necesariamente serían visibles.

Debe ser cierto que existe un temor generalizado, porque el mayor problema no radica en la nueva tecnológica, sino en las intenciones de los que utilicen la misma; y las causas a las que obedecerá. Ante ese riesgo, la reunión de países; y de lideres vinculados al desarrollo tecnológico, se ha dado con urgencia; porque ya se pueden prever ciertos datos que han empezado a vulnerar los aparatos de seguridad de los países occidentales.

Hay que reconocer que existe una jerarquía de sucesos que deben atenderse; para no ser desplazados del nuevo orden mundial. De esa forma, no se debería perder el rumbo en nuestro país; para lo cual se requiere la inmersión del conocimiento de IA; que ya esta entre nosotros; y con ello, permear a nuestra sociedad, que por lo pronto es sumamente desigual en la preparación; y posibilidades, para transitar hacia la integración cognitiva de esta nueva circunstancia.

Difícil que en este momento se pueda escuchar, de forma adecuada, este diálogo que se está dando, pero en lo individual tenemos la responsabilidad de generar nuevos elementos de destreza para ayudar a cruzar esta frontera a millones.

Un dato que quizá podamos utilizar de analogía es el incremento de la precariedad laboral, ya que explorando los datos del INEGI, todo apunta a que la fracción etaria, que tiene mayor número de contrataciones son jóvenes, cuyo rango de edad no es compatible con una educación de calidad y de tiempo completo. Queda en manos de cada familia, fundaciones y organizaciones; interesarse en la integración de los más jóvenes a un trabajo edificador.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL