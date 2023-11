La lección que aprendí de AMLO y los próximos candidatos de Morena

La semana anterior, luego de una jornada maratónica que inició desde el viernes y concluyó el día siguiente, se dieron a conocer a los candidatos para las elecciones de las gubernaturas de las nueve entidades que se disputarán el próximo a��o.

Así, los seleccionados son Joaquín Díaz Mena, en Yucatán; Rocío Nahle, en Veracruz; Javier May, en Tabasco; Alejandro Armenta, en Puebla; Margarita González, en Morelos; Claudia Delgadillo, en Jalisco; Alma Alcaraz, en Guanajuato; Eduardo Ramírez, en Chiapas; y Clara Brugada, en la Ciudad de México (CDMX).

Fue un buen ejercicio democrático, llevado con total transparencia por la dirigencia partidista encabezada por Mario Delgado.

La elección de candidatos es una muestra inicial de los principios democráticos del partido, destacando su compromiso único con la transparencia en este tipo de procesos.

Fueron nueve personas las elegidas mediante el método de las encuestas en donde la gente expresó su voluntad, y a pesar de que hubo entidades en donde compañeros ganaron, cedieron su espacio a las mujeres, demostrando un compromiso genuino con la equidad de género. No solo cedieron el lugar, sino que se unieron para respaldar a las candidatas.

Fue algo similar a lo que me sucedió en 2022, cuando tuve la oportunidad de participar como uno de los seis perfiles para contender por la gubernatura de Aguascalientes, y en los atributos de opinión positiva obtuve una calificación de 9.5 de 10 puntos posibles en una encuesta y en las otras tres obtuve 10 de 10.

Sigo estando muy agradecido con la muestra de cariño y preferencia con la gente buena de Aguascalientes.

Sin embargo, pese a estar mejor posicionado en ese momento decidí ceder el espacio a la compañera Nora Ruvalcaba, ya que entendí que el cargo no es lo esencial, sino el encargo; no es el puesto, sino el proyecto; no es la ambición personal, sino el servicio a la gente.

Esta lección la aprendí del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en que la política debe centrarse en causas justas, no en la búsqueda de cargos o beneficios personales.

La política no debe ser un negocio lucrativo ni una plataforma para ambiciones desmedidas. El poder, de acuerdo con las palabras del Presidente, debe ir acompañado de la humildad, entendiendo que su verdadero propósito es luchar en beneficio del pueblo y la nación.

Ahora, los coordinadores estatales de Morena enfrentan desafíos significativos. Mantener la cohesión en sus estados y evitar divisiones internas es crucial, ya que la desunión ha demostrado ser un obstáculo en procesos electorales anteriores.

Además, deben asegurar una alta votación no sólo para garantizar su victoria, sino también para contribuir al llamado Plan C.

Este plan, como lo describió la Doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora de Defensa de la Transformación, no sólo busca ganar la presidencia y los nueve estados en disputa, sino también asegurar la mayoría en las diputaciones federales y el Senado de la República. Este ambicioso plan apunta al segundo piso de la transformación.

La clave de este plan radica en la unidad de los integrantes de Morena, ya que no se trata sólo de ganar elecciones, sino de llevar a cabo una transformación profunda y duradera en beneficio de la sociedad.

Los coordinadores estatales deben tener una buena estrategia y, sobre todo, un compromiso sólido con la transformación del país.

Morena no sólo debe de buscar ganar elecciones, sino construir un legado de cambio que sea positivo y duradero.

POR: ARTURO ÁVILA ANAYA.

ARTUROAVILAANAYA@GMAIL.COM

@ARTUROAVILA_MX

EEZ