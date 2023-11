La Saga | La política es para profesionales (parte V): El Waterloo de AMLO

En un absoluto (mentís) desmentido de la afirmación preferida de Andrés Manuel López Obrador que con 90 % lealtad y 10% capacidad es suficiente para entrar a la política y el gobierno, y para hacer política observemos como hasta los más avezados se les hizo bolas el engrudo. Lo cual reafirma que la política es para profesionales.

Analicemos en cada uno de los actores:

En el gobierno federal, el Presidente de la República pensó que tenía todo resuelto, que los fenómenos naturales eran simples campañas mediáticas de los neoliberales y de sus adversarios y que el poder duraba para siempre. Hasta que el huracán Otis azotó con furia el Puerto de Acapulco y varios municipios, dejando a su paso un sinnúmero de damnificados y cuantiosos daños. El saldo de sus fallidas decisiones provocaron consecuencias en todo el país, exhibiendo el abandono y la improvisación en la atención del desastre en el litoral de Guerrero y debilitando su narrativa, ya que expuso las graves fragilidades de su gestión de gobierno y de sus programas insignias. Incluyendo la sucesión presidencial.



Porque de la misma manera en que López Obrador no pudo resolver con oportunidad la emergencia en Guerrero, Claudia Sheinbaum quien creyó que el bastón de mando era de a deveras, no pudo imponer a su candidato a la Jefatura de Gobierno ni las condiciones que le permitan ganar en el 2024 la CDMX, al entregar la candidatura al ala radicar de Morena en la capital del país. En consecuencia, ambos resultaron debilitados en lo que probablemente será su Waterloo. Uno en su gobierno y la Coordinadora de la defensa de la 4T, en la construcción de la fórmula sucesoria de Morena en 2024.



Por otro lado, los del Frente Amplio por México y las Organizaciones de la Sociedad Civil pensaron que al resolver la candidatura presidencial, lo tenían resuelto todo. Dejaron de actuar y ser pro-activos. A tal grado que llevamos ocho días de iniciadas precampañas, sin precampañas del FAM, ya que aún no tienen resuelta la candidatura en la CDMX. Impulsaron a Santiago Taboada y a pesar de tener apalabrada la candidatura se vieron obligados a ceder, para dejar entrar a figuras más mediáticas, que probablemente sean necesarias para competirle a Clara Brugada, como Lía Limón.



Dante Delgado, quien aparentaba respetar los tiempos jurídico-electorales resulta que resolvió primero que todos la candidatura de Movimiento Ciudadano para la CDMX con Salomón Chertorivsky, a pesar de no tener definido lo nacional. Por otra parte, todo apunta que al enredarse Morena en la selección de su candidato, también se les enredó la relación con Marcelo Ebrard, y este a su vez terminará como candidato de MC a la Presidencia de la República, lo cual le da la razón a Dante en el sentido de que esperarse era lo correcto.



Sin embargo, ahora solo le falta explicar que va a hacer con el príncipe Samuel García que ya se la creyó, y esta convencido que será el próximo Presidente de la República a sus inmaduros 36 años (que en realidad aunque tuviese 50, 60, 70 o 100 años seria lo mismo), llevando como vicepresidenta a su consorte Mariana, pretendiendo compararse a la pareja de Jackie y John F. Kennedy. Porque no hay manera de que la podamos comparar con Hillary Clinton o Michelle Obama.



Lo que a lo largo de los siguientes días nos vamos a encontrar, es que si esto esta pasando en lo nacional, también esta sucediendo en las candidaturas locales. Ya que si en 2018 y 2021 la mayoría de los candidatos de Morena fueron producto de tómbolas, ¿por que no va a suceder lo mismo en el 2024? Ya estamos viendo como funcionan las encuestas en ese partido. Como todos ellos dan por hecho que van a arrasar, entonces no es difícil deducir que la elección importante (determinante) no es la constitucional. ¡Señoras y señores, es la interna! Como ya lo hemos visto en algunos videos que han estado circulando, las candidaturas en ese partido no solo se resuelven por encuesta. ¡Se resuelven comprándolas! para que los compradores con mayor poder adquisitivo aparezcan por encima de los demás, según recomienda nada más y nada menos que el mismo Mario Delgado



En las candidaturas locales, siguiendo la más vieja tradición priísta Morena a sus Gobernadores ya les dijo que esas son de ellos y que ellos resuelvan.



Del lado del Frente Amplio por México las cosas tampoco son muy diferentes, ya que ahí el procedimiento consiste en acercarse a los líderes de los 3 partidos PAN, PRD, PRI, para que atendiendo al reparto de posiciones, le asignen a su grupo mas cercano las candidaturas de Representación Proporcional, y a los que quieran tomar el riesgo de la competencia por Mayoría los manden a competir por tierra en un proceso de absoluta improvisación que tendrá por supuesto consecuencias. A menos, que reconozcan que tienen una oportunidad importante para ganar en las diferentes posiciones que se juegan en todo el territorio nacional con altas probabilidades de que el triunfo se materialice, dado el debilitamiento de Morena. Siempre y cuando en una verdadera coordinación las dirigencias nacionales, estatales y municipales de los partidos del FAM tengan la capacidad para entenderlo y operar en consecuencia.



Para ser un profesional de la política no se requiere únicamente de escuchar a publicistas, consultores en marketing político y encuestadores, ni tampoco se es político solo por haber ocupado un cargo público. Porque las elecciones se ganan con votos reales, no con proporciones, mucho menos con pronósticos. Y para que esto ocurra debemos entender a los ciudadanos, conocer sus capacidades, necesidades y prioridades. Identificar y representar sus causas. Se requiere de verdaderos liderazgos que asuman los diferentes retos que una sociedad del siglo XXI en un país tan diverso y complejo como México nos esta demandando.



Porque la política es para profesionales.



Y no es pregunta.



Vocal del Consejo Directivo del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

