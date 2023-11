Bastón de Mando: amenaza de división

El día en que López Obrador recibió su investidura como Presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 2018 en el Congreso de la Unión, acudió al zócalo de la Ciudad de México para recibir un bastón de mando de manos de Carmen Santiago Alonso, representante de 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. En esa ceremonia se le dijo al nuevo presidente de México que “Le pedimos respetuosamente que nos permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus deseos se concreten… y que México vivirá a partir de hoy una transformación en la que los pueblos indígena y afromexicanos estarán incluidos”. Le entregaron el centro ceremonial “que guarda la sabiduría de nuestros ancestros”.

Según los relatos periodísticos del día, la ceremonia tuvo un momento emotivo cuando, en medio de lamentos y sollozos, uno de los médicos tradicionales hiza un rezo en su lengua, lo que provocó que López Obrador se arrodillara para, en ese momento, recibir un crucifijo tallado en madera. El médico tradicional pidió a la multitud presente que repitiera oraciones indígenas con él.

Muy distinta fue la “ceremonia”, si así se le puede llamar al evento en el que López Obrador le entrega el mismo “bastón de mando” a su candidata a la Presidencia por Morena, el 8 de septiembre de 2023. Ese evento fue precedido por un encuentro partidista cerrado al público en el que el Presidente habría hecho un llamado a la unidad en las filas morenistas, previo al inicio de las campañas presidenciales de 2024. Acto seguido, y apretujados en la puerta del restaurante, con dirigentes del Morena haciendo un bulto incómodo a sus espaldas, López Obrador le entregó el bastón de mando a quien podría sucederlo en la Presidencia, de ganar las elecciones el próximo 2 de junio de 2024. Claudia Sheinbaum levantó el bastón como sí dijera: “ahora yo mando aquí”.

Fue un evento parco, frío y partidista, sin la emoción de aquel evento 5 años antes cuando la representante de 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano celebró, en su lengua tradicional, el esperado advenimiento de la transformación incluyente de México. La reciente “ceremonia” de transferencia del poder fue completamente occidental, castellanizado y sin el empaque de la emoción de sabiduría ancestral, sino enmarcado en un ejercicio repleto de múltiples cálculos políticos.

La acción del Presidente de entregar el bastón de mando indígena a una candidata en un evento partidista provocó la indignación y el repudio inmediatamente por parte de las comunidades indígenas y afromexicanas. Lo que el Presidente de origen español no entiende es que el bastón de mando es un símbolo que entregan los grupos indígenas y afromexicanos a las manos del representante de un nuevo gobierno federal. Por tanto, no es permitido que ese funcionario, por motu proprio, disponga del bastón de mando y lo entregue, con todos sus significados y simbolismos, a un posible sucesor. La decisión de entregar el bastón a otra persona por su representación le corresponde única y exclusivamente a las comunidades indígenas y afromexicanas. No es un poder delegatorio del que dispone el representante gubernamental para andar repartiendo entre sus amigos, familiares o partidarios.

El señor Ortela Santiago, el médico tradicional que participó en la entrega del bastón de mando el 1 de diciembre de 2018 al Presidente de México, afirmó categóricamente que, “como representante de las tradiciones ancestrales quiero decir que el bastón de mando no es cualquier instrumento y no se debe usar como he visto en las redes sociales, sin el consentimiento de los guardianes de las tradiciones sagradas, para nosotros es una ofensa”. Ortela Santiago dejó saber que el bastón de mando debe ser regresado de la misma forma en que fue entregado, mediante un ritual sagrado para el cierre del ciclo, el cual se hará ante representantes que se encargaron de la entrega del cetro, cumpliendo con la ley de reciprocidad de su cultura.

Cuestionado por periodistas sobre la ofensa cometida contra los pueblos indígenas y afromexicanos, el Presidente mintió al decir que había sido autorizado para entregar este cetro a Sheinbaum Pardo.

Fast-forward. El bastón de mando ya no es objeto de disputa entre las comunidades indígenas y afromexicanas con el Presidente, sino un tema centralísimo en la ahora abierta lucha política entre López Obrador y Sheinbaum. Creo que ni el Presidente López Obrador ni Claudia Sheinbaum piensan en el devenir de las comunidades indígenas o afromexicanas, excepto en sus discursos que otros redactan. Entonces, ¿cuál es el eje de esa pugna, y por qué el bastón de mando se encuentra, simbólicamente, en el centro del debate?

El corazón de la disputa se refiere a que sí Sheinbaum será quien tome las decisiones en su gobierno, en atención a su proyecto político. O, contrariamente, si ella será la marioneta de López Obrador en el poder, atendiendo las instrucciones e indicaciones que él le transmita.

Los acontecimientos en la Ciudad de México crean una aura de incertidumbre en torno a la cuestión de un posible maximato como desenlace del proceso político que se avecina. ¿Será López Obrador, y no Sheinbaum, quien realmente determine las políticas a seguir en el próximo sexenio? Un caso notorio es cómo Sheinbaum ha adoptado, como eje discursivo de su campaña, la elección por voto popular a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como vía para subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo. Casualmente, esta es la propuesta política central del gobierno de López Obrador. El Presidente saliente es quien aparentemente le dicta la política a seguir a quien aspira a tomar las riendas de la nación, en nombre de la 4T.

Por otro lado, es imposible ignorar lo que acaba de suceder con el nombramiento de Clara Brugada como candidata de Morena a la jefatura de Gobierno en la capital. Claudia Sheinbaum había dado la instrucción para que Omar García Harfush fuera su sucesor en el gobierno de la Ciudad de México. La rebelión en contra de su propuesta fue contundente. Se acuerparon los grupos políticos morenistas más importantes en la Ciudad de México en contra de la supuesta dueña del bastón de mando. La desafiaron y la derrotaron. Desnudaron la debilidad real de Sheinbaum. Demostraron que el poder del Bastón de Mando no se hereda; se construye. No existe otra manera de entender lo que acaba de suceder. Es relevante, considerando que Morena ve a la Ciudad de México como su base de arranque para cualquier acción política a nivel nacional.

Pero existen claros indicios de que el Presidente fue complaciente con los promotores de la rebelión en contra de la candidatura de Harfuch y, consecuentemente, en contra de la autoridad moral y fuerza política de Sheinbaum. ¿Utilizó el presidente este incidente (la candidatura desatinada de Harfuch) para debilitar a Sheinbaum, para luego levantarla y darle vida artificial pero ahora dependiente de él? La hipótesis tiene bases sólidas al considerar las prácticas políticas pasadas y presentes de López Obrador.

Aprovechando el símbolo del bastón de mando para dejar en claro quién detiene el poder, López Obrador obviamente aspira a influir grandemente en la vida de un gobierno encabezado por Sheinbaum. Quiere ser el censor moral y capitán con la brújula para guiar el barco morenista por la ruta precisa que él ha propuesto.

Lo que un poderoso López Obrador y una debilitada Sheinbaum nos ofrecen es un gobierno anclado en el bastón de mando compartido. Hasta que las contradicciones aniquilen a uno u otro…o a ambos.

Las comunidades indígenas y afromexicanas deben saber que el uso dado al bastón de mando que entregaron al presidente amenaza a México con profunda división, no unión, porque López Obrador no respetará ni la ancestral sabiduría indígena ni la palabra empeñada de inclusión. Ha demostrado que, por naturaleza, destruye todo lo que toca.

Ricardo Pascoe Pierce

ricardopascoe@hotmail.com

@rpascoep

EEZ