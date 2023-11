La primera prueba para Sheinbaum

Hoy es día clave en la 4T. Hoy se darán a conocer los resultados de las encuestas en los ocho estados que renovarán gubernatura, y la CDMX.

Será un día clave para decenas que buscan una candidatura y una prueba de fuego para la unidad en Morena pero, sobre todo, para el liderazgo de Claudia Sheinbaum, que arrasó en el proceso interno dentro de la 4T, y recibió el ‘bastón de mando’ del presidente López Obrador. Este viernes enfrentará un primer examen: sabremos si ejerce el ‘bastón de mando’ que le fue entregado, o solo tiene el bastón pero le falta mando.

Los últimos días, luego de aplazarse la decisión que se anunciaría en un inicio el 30 de octubre, han sido de incesante presión. El mandato del INE de entregar cinco de las nueve candidaturas a mujeres, enredó más el asunto. Las inconformidades apenas están contenidas.

La definición en el número de candidaturas para mujeres, ha generado roces en, sobre todo, tres entidades: CDMX, Chiapas y Jalisco. En las tres está claro que es un hombre quien puntea en las encuestas: Omar García Harfuch, Eduardo Ramírez y Carlos Lomelí, respectivamente. Pero también es un hecho que dos de ellos no podrán ser, porque Yucatán, Puebla y Tabasco serán para un varón, a menos que algo extraordinario ocurra en la Península. Solo hay espacio para uno. ¿Quién? En esa definición es donde Sheinbaum podría mostrar el ‘bastón de mando’ que le fue entregado.

En ninguna otra entidad como en CDMX es tan nítido quién sería el candidato más cercano a ella: Harfuch es de su equipo, ella lo contrató como secretario de Seguridad, le permitió pedir licencia y buscar la candidatura. Él le garantiza continuidad, le dio resultados que ella presume, es su incondicional, va arriba en las encuestas y ha sido generoso con quien va segunda, Clara Brugada.

¿Qué hará Sheinbaum? Si a pesar de los números de las encuestas y resultados, cede y no logra que alguien de su equipo sea quien encabece la 4T en la Ciudad que gobernó, podría enviaría un mensaje de debilidad aun antes de asumir la candidatura. ¿Le habrán tomado la medida? ¿O estarán menospreciándola? ¿El golpeteo y la presión, habrían sido fórmula efectiva en su contra? ¿O ejercerá el ‘bastón de mando’ que le entregó el presidente ? Estamos a punto de averiguarlo.

El evento de ayer en la Arena México se llenó, sí, y se sacaron la espinita del fallido vacío en el Estadio Azul, pero la grilla se desbordó y la “unidad” pactada quedó en simple deseo. El entusiasmo y las aguas agitadas a solo unas horas del anuncio de quién será candidato a la Jefatura de Gobierno, llevaron a que Claudia Sheinbaum perdiera el control de la grada y los ‘duros’, que presionan, se impusieran a gritos atropellando el discurso de la exjefa de gobierno con gritos de “Clara ya ganó”. El ánimo se desbocó. No hay buen presagio para la definición que se anunciará hoy…

La votación para ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía de CDMX está prácticamente perdida para ella, no así su futuro. Los votos de Morena y sus aliados no alcanzan; si no puede repetir en el cargo, iría en la terna que enviará el presidente López Obrador para elegir una ministra de la SCJN que ocupe la vacante que dejó con su abrupta salida Arturo Zaldívar.

