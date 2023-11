Kavak pasa de unicornio a 'poni'

Nunca he utilizado la plataforma de compraventa de autos usados Kavak. La única vez que lo intenté su motor de búsqueda no me convenció, porque arrojaba vehículos que poco tenían que ver con lo que yo solicité.

Tampoco entendí la fascinación que hubo en años recientes por su crecimiento, cuando claramente el famoso tema de los “unicornios” es una fantasía: empresas que celebran una valuación que apenas puede comprobarse y que, en varios casos, pende de alfileres.

Este parece haber sido el caso de Kavak, que anunció que saldrá de Perú y Colombia. Es un fracaso importante. Hace menos de seis meses reportaba su llegada a Colombia, donde mencionaba la meta de capturar 5 por ciento del mercado de autos usados ahí. La realidad es que las cosas cambiaron.

El pretexto de Kavak de mencionar un entorno macroeconómico desafiante es resbaloso, porque México está creciendo 3.5 por ciento este año, mientras Colombia y Perú crecen entre 1.5 y 2 por ciento. Abandonar un mercado a los seis meses de haber llegado refleja otra cosa. ¿Qué ocurrió?

La realidad es que el mercado de autos atraviesa una transformación brutal. Si bien hace dos años todo mundo quería adquirir un auto usado por la escasez de microchips que generó filas de espera eternas y precios inaccesibles en segmentos como las camionetas SUV, ahora la historia es diferente: las marcas chinas están inundando el mercado con producto sumamente accesible en precio y multiplicidad de atributos tecnológicos. ¿Quién quiere un auto usado de 2018 cuando hay siete modelos chinos equivalentes, nuevos, por el mismo precio y con cero kilometraje?

Kavak nació con buena intención: poner orden en el mercado de autos usados, utilizando tecnología, y corrigiendo la inseguridad y las asimetrías de información de un producto que no iba de un fabricante certificado hacia el consumidor, sino que provenía de algún usuario intermedio que pudo desgastarlo o arruinarlo. Era una solución interesante. Pero al mismo tiempo generó disonancias: si bien hubo clientes muy felices, también los hubo profundamente insatisfechos. Se sabía. Y luego llegaron los chinos, con productos estrella e irresistibles, convirtiendo al unicornio en un ‘poni’.

GEELY

La empresa de autos chinos Geely, que dirige en México Tony Chi, amarró un acuerdo con el banco BBVA, que encabeza Eduardo Osuna, para lanzar Geely Financial Services. La meta es otorgar 18 mil créditos por un monto estimado de cuatro mil millones de pesos. Se cree que con esto capturará 60 por ciento de los créditos otorgados y que financiará hasta 90 por ciento del valor de las unidades vendidas.

CEMEX

La firma que dirige Fernando González Olivieri regresó al mercado de deuda de largo plazo al colocar bonos sustentables por seis mil millones de pesos.

POR: CARLOS MOTA

