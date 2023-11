El gran ridículo de la Liga MX

Nadie se imaginó en el coto de poder de la Liga MX, que viniera uno de sus socios para hacerlos quedar en ridículo. Sí, en un bochornoso acto de desconocimiento, ineptitud, inoperancia y hasta de falta de inteligencia, la cúpula de la Liga ha hecho eso, el ridículo.

No solo es que el Tribunal Arbitraje del Deporte, máximo órgano jurídico para resolver conflictos, le haya regresado justamente los tres puntos al Puebla por aquella victoria sobre Xolos de Tijuana, de la jornada 7 ,del torneo Apertura 2023, sino el mostrarle al mundo que en la Liga MX no existe, y de seguir con los mismos ejecutivos, seguirá siendo un ente lleno de desconocimiento en la materia.

La historia es simple: Puebla cambió de entrenador, tras la jornada 5, el despido de Eduardo Arce se da cuando pierden contra Mazatlán. Para la jornada 6 aparece Ricardo Carbajal como entrenador para debutar contra FC Juárez, y aparece también Luis Miguel Noriega, como su asistente. Hasta ahí, todo bien.

El problema fue en la jornada 7, cuando según el árbitro César Ramos Palazuelos, no aparece en los registros el auxiliar Noriega, por lo que reporta alineación indebida. Termina el partido 3 a 0 favor del Puebla, y a las 24 horas, la Comisión Disciplinaria dicta la ilegalidad de la alineación y le quitan los tres puntos a los poblanos.

Puebla no se quedó cruzado de manos, y llevó el caso al TAS, quien ayer dictó el laudo a favor del equipo camotero. Es decir, en vez de juntarse, poner a mano el nombre del auxiliar ya que el sistema había fallado; no, mejor crucificar a uno de los socios de manera ilegítima.

Es la gota que derrama el vaso en la Liga MX, pero que, además, involucra directamente a la Federación Mexicana de Futbol, que en lugar de reconocer sus errores y tener autocrítica, firmaron un pacto de no agresión con los clubes, como si no hubiera pasado nada. Y claro que pasó y lo que sucedió es muy grave, de una liga que no puede presumir nada en este semestre que fue terrible en organización, funcionamiento y, sobre todo, de ignorancia.

Violencia en los estadios que se mete por debajo de la alfombra para que no haya “mala” imagen; partidos pospuestos o adelantados, según la conveniencia del “cliente”, la “creación” del equipo 19, Conciertos FC, que hacía lo que se le pegaba la gana y decidía en donde tocar su música aún, y cuando estaban programados partidos de futbol.

Disminución en la asistencia en los estadios, poco interés del público mexicano en partidos donde no esté América o Chivas, o que decimos de la falta de prevención en los reglamentos cuando vino el caso de José Esquivel, de Mazatlán, que la propia Comisión Disciplinaria mandó a Mazatlán que el jugador podía jugar pese a tener cinco amarillas en el torneo, pero como dos fueron con otro equipo, entonces estuvo habilitado, en fin, en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás, al estilo cangrejos.

Puebla hizo bien, la justicia deportiva debe estar por encima de cualquier interés mezquino de dirigentes entregados. La Liga MX no debe tener políticos que presumen logros, al estilo AMLO con las obras públicas; debe tener, dirigentes con conocimiento del deporte, de reglamentos y, sobre todo, con vocación y la inteligencia para saber manejar una liga que pretendía ser grande.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

PAL